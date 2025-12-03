10 لاعبين يمثلون الإمارات في «مونديال» الريشة الطائرة

علي معالي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني للريشة الطائرة المعسكر الأخير، استعداداً لبطولة كأس العالم للريشة بالهواء الطلق، والتي تستضيفها الدولة في مدينة خورفكان، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة، تتنافس في ثلاث مسابقات هي ثلاثيات الرجال وثلاثيات السيدات والفرق.

وانتظم المنتخب في معسكر انطلق من دبي، ثم انتقل بعد ذلك إلى خورفكان بوجود 10 لاعبين، حيث يبحث الجهاز الفني للمنتخب إقامة مباريات ودية قبل انطلاق الحدث العالمي، خصوصاً في ظل مطالبة أكثر من منتخب مشارك خوض مباريات ودية مع منتخبنا، ومنها مصر وإندونيسيا.

أكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الترتيبات لاستضافة الحدث الذي يقام لأول مرة على أرض الإمارات، تسير بشكل جيد للغاية من النواحي كافة، وقالت:«كل الأمور اللوجستية الخاصة بالمونديال جاهزة في ظل التنسيق والترتيب المتميز من اللجنة المنظمة التي يترأسها عبدالملك جاني، وبقية أعضاء الفريق، سواء من مجلس الشارقة الرياضي، أو الاتحاد، في ظل التنسيق المتميز بين الطرفين لكي تكون البطولة انطلاقة مميزة لنشر اللعبة، في ظل الاهتمام الذي وجدناه والثقة الكبيرة من الاتحاد الدولي في إسناد البطولة لنا».

وقالت نورة الجسمي: «تم اختيار لاعبي المنتخب بعناية شديدة، وهدفنا لن يكون مجرد التمثيل، أو استضافة الحدث، بل طموحاتنا تتخطى ذلك بكثير، بالصعود لمنصات التتويج رغم قوة المنتخبات المشاركة، وتاريخها الطويل في اللعبة».

وأضافت: «إقامة البطولة ستفتح آفاق جديدة للعبة، وستعزز حضورها وانتشارها الدولي، وأن اختيار الإمارات، ومدينة الشارقة لتنظيم النسخة الأولى، جاء بناء على السمعة الدولية والشهرة الكبيرة للدولة والإمارة في تنظيم واستضافة الأحداث الدولية والبطولات العالمية، وأن مدينة خورفكان ستوفر منصة انطلاق مميزة للبطولة بفضل إطلالتها الساحلية ومعالمها الطبيعية الجميلة».

وقالت نورة الجسمي: «التعاون المثمر ما بين الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي، والجهات التي تعاونت مع اللجنة العليا المنظمة في تجهيزات الحدث بمختلف مرافقه وخدماته على ساحل خورفكان، سيجعلنا نقدم نسخة أولى مثالية في الجوانب كافة».