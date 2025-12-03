النويس يتألّق بثنائية في «دولية الباهية» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس الناشئ علي حسين النويس ثنائية رائعة في بطولة الباهية الدولية من فئة النجمة الواحدة، والتي اشتملت على 6 منافسات دولية، نظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي على ميدانه الرملي، تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد 54، وأقيمت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وذلك امتداداً للمنافسات الدولية من فئة النجمتين، والتي تضمنتها النسخة الخامسة لبطولة الباهية الدولية.

وجاءت منافسات ختام البطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وقبل 12 فارساً وفارسة تحديات المشاركة فيها، نجح 7 منهم في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 5 منهم دون خطأ، وبفارق التوقيت أكمل الفارس الناشئ علي حسين النويس ثنائية فوز على صهوة «ناركوس في دي»، مسجلاً 34.62 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية آمنة محمد أهلي مع «جيمس في دي بي»، مسجلة 36.27 ثانية، وحلّت الفارسة الإماراتية حفصة مدحت الحبسي ثالثة مع «ديسكا»، والزمن 37.84 ثانية.

وجاء الفوز من نصيب الفارسين الأول والثاني في منافسة اليوم الأول، من جولة واحدة على على حواجز الـ125 سم، وتنافس فيها 16 مشاركاً، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وتوّج الفارس علي حسين النويس مع «ناركوس» بأفضلية الزمن وبلغ 54.93 ثانية، وجاءت الفارسة البريطانية آمنة محمد أهلي مع «جيمس في دي بي» ثانية، وأنهت الجولة في زمن بلغ 56.79 ثانية.

وفاز الفارس السوداني أشرف محمد مع «لاس فيجاس» في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز الـ105 سم، وتنافس فيها 19 مشاركاً، 9 منهم في التمايز وأكملها 5 فرسان دون خطأ.

وفي منافسة تجميع النقاط بالـ(جوكر)، تنافس 18 فارساً وفارسة، وجمع كامل النقاط (44 نقطة) فوق حواجز بلغ ارتفاعها 100 سم، والحاجز الـ(جوكر) ارتفاعه 120 سم، جمعها كاملة ضمن الزمن المسموح 5 فرسان، أولهم ليال الديك من بريطانيا مع «ستار هنتنج» في زمن 39.70 ثانية، وبفارق جزء من الثانية جاء في المركز الثاني الفارس السوري عبد الله السرحان، حيث جمعها في 39.71 ثانية.

من منافسات المرحلتين الخاصة في أول أيام البطولة، أقيمت الأولى على حواجز الـ100 سم، وتنافس فيها 18 فارساً وفارسة، وعبر المرحلتين دون خطأ 7 فرسان، وتصدرهم فارسنا الشبل، غانم محمد الهاجري مع «فندي دو هوس زد»، والفائز هو ابن فارس قفز الحواجز الشهير محمد غانم الهاجري. والمنافسة الثانية بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ105 سم، وتنافس فيها 19 مشاركاً، وأكملها 7 فرسان أيضاً دون خطأ، وتصدرهم الفارس السوري هشام غريب مع «لامارين».