«ليوا الرياضي» يختتم مهرجان عيد الاتحاد بأجواء حماسية في مرعب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي ليوا الرياضي مهرجان عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي أقيم في منطقة تل مرعب على مدى أربعة أيام، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية جسدت روح المناسبة الوطنية، من خلال فعاليات الاستعراض الحر والاستعراض الرملي للسيارات، وبمشاركة واسعة من المتسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وشهد المهرجان يومين للاستعراض الحر، ومثلهما للاستعراض الرملي، حيث شارك في الاستعراض الحر 72 سيارة تنافست في ثلاث فئات، أسفرت عن تتويج ذياب ناصر الربيعي بالمركز الأول في فئة T، وجاء محمد راشد الظاهري ثانياً، فيما حل القطري عبدالرحمن القحطاني ثالثاً.

وفي فئة N توّج فارس محمد الدرمكي بالمركز الأول، بينما جاء أحمد عبدالله الشيبة ثانياً، ومحمد جمعة الدهماني ثالثاً .

وشهدت فئة S فوز عبدالله الشميلي بالمركز الأول، وحل محمد جمعة الدهماني ثانياً، وحمد بن موسى البلوشي ثالثاً .

وفي جانب الاستعراض الرملي الذي شاركت فيه 56 سيارة، توج حمد بن موسى البلوشي بالمركز الأول في فئة 6 سلندر، تلاه سعيد سليمان النعيمي ثانياً، ثم حل السعودي حسين أحمد الشغب في المركز الثالث.

وفي فئة الهايلكس حقق السعودي أحمد بن علي الحمد المركز الأول، وجاء مواطنه أحمد الرومي أبو شيخة ثانياً، فيما حل السعودي أيضاً ياسر صالح العمرو ثالثاً.

وعبر فئة 8 سلندر حقق السعودي عبد الرحمن يوسف العريني المركز الأول، وحل ثانياً سعيد مفتاح الخاطري وثالثاً جاء محمد خلفان الشامسي.

وشهدت منطقة تل مرعب خلال أيام المهرجان حراكاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، الذي استمتع بالأجواء الاحتفالية المصاحبة لعيد الاتحاد،

وأكدت إدارة نادي ليوا الرياضي أن تنظيم المهرجان، يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الفعاليات الوطنية، وتعزيز حضور المنطقة كوجهة رياضية وترفيهية مميزة، خصوصاً مع الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الاستعراض الحر والرملي.