الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ليوا الرياضي» يختتم مهرجان عيد الاتحاد بأجواء حماسية في مرعب

«ليوا الرياضي» يختتم مهرجان عيد الاتحاد بأجواء حماسية في مرعب
3 ديسمبر 2025 13:34

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم نادي ليوا الرياضي مهرجان عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي أقيم في منطقة تل مرعب على مدى أربعة أيام، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية جسدت روح المناسبة الوطنية، من خلال فعاليات الاستعراض الحر والاستعراض الرملي للسيارات، وبمشاركة واسعة من المتسابقين من داخل الدولة وخارجها.
وشهد المهرجان يومين للاستعراض الحر، ومثلهما للاستعراض الرملي، حيث شارك في الاستعراض الحر 72 سيارة تنافست في ثلاث فئات، أسفرت عن تتويج ذياب ناصر الربيعي بالمركز الأول في فئة T، وجاء محمد راشد الظاهري ثانياً، فيما حل القطري عبدالرحمن القحطاني ثالثاً.
وفي فئة N توّج فارس محمد الدرمكي بالمركز الأول، بينما جاء أحمد عبدالله الشيبة ثانياً، ومحمد جمعة الدهماني ثالثاً .
وشهدت فئة S فوز عبدالله الشميلي بالمركز الأول، وحل محمد جمعة الدهماني ثانياً، وحمد بن موسى البلوشي ثالثاً .
وفي جانب الاستعراض الرملي الذي شاركت فيه 56 سيارة، توج حمد بن موسى البلوشي بالمركز الأول في فئة 6 سلندر، تلاه سعيد سليمان النعيمي ثانياً، ثم حل السعودي حسين أحمد الشغب في المركز الثالث.
وفي فئة الهايلكس حقق السعودي أحمد بن علي الحمد المركز الأول، وجاء مواطنه أحمد الرومي أبو شيخة ثانياً، فيما حل السعودي أيضاً ياسر صالح العمرو ثالثاً.
وعبر فئة 8 سلندر حقق السعودي عبد الرحمن يوسف العريني المركز الأول، وحل ثانياً سعيد مفتاح الخاطري وثالثاً جاء محمد خلفان الشامسي.
وشهدت منطقة تل مرعب خلال أيام المهرجان حراكاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، الذي استمتع بالأجواء الاحتفالية المصاحبة لعيد الاتحاد،
وأكدت إدارة نادي ليوا الرياضي أن تنظيم المهرجان، يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الفعاليات الوطنية، وتعزيز حضور المنطقة كوجهة رياضية وترفيهية مميزة، خصوصاً مع الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الاستعراض الحر والرملي.

أخبار ذات صلة
منصور بالهلي يسجل حضوراً مميزاً في رالي دبي الصحراوي
«الحبي» و«مكتوب» بطلا سباق الخيول الثاني في «الظفرة»
نادي ليوا الرياضي
تل مرعب
الاستعراض الحر
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©