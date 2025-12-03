بداية ساخنة لمنافسات الزوجي في «دولية الحبتور» للتنس

دبي (الاتحاد)

أسفرت منافسات الزوجي في بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 28 لتنس السيدات في يومها الأول عن فوز الزوجي المصنف رقم 2 على البطولة، والمكون من البريطانية ايملي ابلتون، وزميلتها الهندية برانتانا ثومباري على الزوجي المكون من الروسية الفتينا وزميلتها زنية زايتسينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وبنتيجة 6 مقابل سبعة أشواط، وسبعة مقابل ستة أشواط، وعشرة مقابل خمسة.

كما فاز الزوجي المصنف ثالثاً، والمكون من النمساوية سنجا كراوس، والهولندية ارانشاروث على الزوجي المكون من البريطانية فريا كريتس، والهندية روتوجا بوسالي بمجموعتين، وبنتيجة ستة مقابل شوطين، وستة مقابل ثلاثة أشواط، وفاز الزوجي الروسي المصنف رابعاً، والمكون من الينابرايدنكينا، وزميلتها كاترينا ياشينا على الزوجي المكون من الروسية كاترينا اوفشارينكو، والبريطانية ايميلي سميث بمجموعتين، وبنتيجة ستة مقابل ثلاثة أشواط وستة مقابل شوطين، وسيلعب الزوجي المصنف أولاً، والمكون من السلوفينية داليلا ياكوبوفيك، والفرنسية كريستينا ملادينوفيك في وقت لاحق من مساء اليوم، كما تستكمل مباريات الفردي.

وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة، مديرة الاتصال في مجموعة الحبتور أن النجاحات والمكاسب التي حصدتها البطولة فاقت التصورات، وتوجهت بالشكر والعرفان إلى خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور على المبادرة الرائعة بتوفير التسهيلات كافة، ومتطلبات نجاح البطولة الأولى للاعبات الواعدات المشاركات في بطولة الـ 100 ألف دولار.

ووجهت الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي، والجهات الداعمة، ووسائل الإعلام التي عكست بتغطيتها المباشرة صورة رائعة للبطولة، وتمنت مشاركة اللاعبات المواطنات والعرب في مثل هذه البطولات لتطوير مستوياتهن، مؤكدة أن مجموعة الحبتور حريصة على تنظيم البطولة المحلية على هامش البطولة الدولية بمشاركة 380 لاعباً ولاعبة بمختلف المراحل السنية للارتقاء بمستوياتهم جميعاً، والإسهام في تكوين منتخبات وطنية قوية.