الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حماس ناجلسمان يتصاعد لكأس العالم قبل قرعة المجموعات

حماس ناجلسمان يتصاعد لكأس العالم قبل قرعة المجموعات
3 ديسمبر 2025 14:14

واشنطن (د ب أ)
قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يمكنه أن يشعر بأن «الحماس يتزايد» لبطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل إجراء قرعة دور المجموعات بعد غد الجمعة.
وقال ناجلسمان لوكالة الأنباء الألمانية قبل سفره إلى واشنطن لحضور القرعة: «يمكنك أن تشعر بإحساس مثير في جسدك، والحماس يتصاعد، ويمكننا الانخراط بالكامل في التحضيرات على جميع المستويات».
ويسافر ناجلسمان غداً الخميس مع بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني، ورودي فولر، المدير الرياضي.
وقال ناجلسمان: «كان يبدو أن كأس العالم أبعد قليلاً - وليس جغرافياً فقط. مع القرعة، عندما نكتشف منافسينا وأماكن مبارياتنا، نشعر أنه أصبح أقرب بشكل واضح». وسيظل المدير الفني في الولايات المتحدة عقب القرعة لمعاينة بعض الأماكن لاختيار أحدها ليكون مقر الفريق في البطولة، التي ستشهد إقامة مباريات في المكسيك وكندا.
وقال ناجلسمان: «تظل هذه البطولة تحديا لوجستيا - بالنسبة لنا ولجماهيرنا، التي نتطلع كثيراً لدعمها في كأس العالم. نحن نقدر حقا كل ما سيبذلونه العام المقبل ليكونوا هناك». وبعد الفوز 6/ صفر على سلوفاكيا في المباراة الأخيرة بالتصفيات، لم يضمن المنتخب الألماني التأهل المباشر للمونديال فقط، ولكنه ضمن أيضاً التواجد في الوعاء الأول بالقرعة. ويعد هذا أمراً مهماً، لأن هذا يعني أن المنتخب الألماني لن يواجه أفضل المنتخبات من حيث التصنيف، في مرحلة المجموعات.

