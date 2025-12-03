500 رياضي من 118 دولة في بطولة العالم للملاكمة



دبي (الاتحاد)

أقام الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، حفل افتتاح معبراً عن تطور دولة الإمارات وثقافتها في رسالة وجهها للعالم بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد الـ 54»، في حفل افتتاح النسخة الـ 23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، الذي أقامه في استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، حيث تقام فعاليات البطولة التي تمتد حتى 13 ديسمبر الجاري، وتقدم جوائز مالية قياسية تتجاوز 8 ملايين دولار.

وتابعت الحفل البعثات المشاركة من 118 دولة، وجماهير غفيرة شاهدت فقرات متميزة عن نشأة وتطور دولة الإمارات وإبداعها وتطورها، عبر إبراز تراثها والتقاليد التي تفتخر بها، من الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وصولاً إلى النهضة الشاملة على الصعد كافة التي جعلت الدولة في مصافي أفضل الدول في العالم في الوقت الحالي.

كما اشتمل الحفل على فقرات متنوعة مع الإعلان عن قائمة الدول المشاركة، وإقامة فقرات بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين مثل المغنية الإسبانية بينيديتا كريتا، والرابر الأميركي ريك روس، والمغني اروسي يجور كريد، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

وألقى كريس روبرتس، الأمين العام، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي الملاكمة الدولية، كلمة الافتتاح الرسمية، وقال: «تشهد النسخة الحالية من بطولة العالم مشاركة ضخمة في دبي، مع تواجد أكثر من 500 رياضي من 118 دولة، وسنواصل جهودنا من أجل دعم الرياضيين، ومنحهم الفرصة، ونتطلع قدماً في مهرجان الملاكمة إلى إقامة حدث ناجح، حيث لن يقتصر الأمر على منافسات الملاكمة للرجال، وذلك مع إقامة فعاليات أخرى أبرزها اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي»الكونجرس«، ومنافسات أخرى».

وتقام منافسات البطولة يومياً على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود بدبي، وذلك بإقامة تصفيات الأدوار التأهيلية لمختلف فئات الأوزان، وصولاً إلى الدور نصف النهائي في تاريخ 11 ديسمبر، على أن تقام المباريات النهائية يوم 13 ديسمبر.

ومن المقرر أن تحتضن دبي أيضاً ندوة لمناقشة رياضة الملاكمة على الصعيد العالمي 12 ديسمبر، ويعقبها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الكونجرس» في اليوم التالي.

كما سيتم تنظيم ليلة خاصة للملاكمين المحترفين 12 ديسمبر، تشمل إقامة عدة نزالات مرتقبة بمشاركة نخبة من أقوى الأسماء العالمية.