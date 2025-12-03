الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تدشّن جولتها الختامية في أبوظبي السبت

كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تدشّن جولتها الختامية في أبوظبي السبت
3 ديسمبر 2025 14:42


أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق، السبت المقبل، منافسات الجولة الختامية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة أبرز لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وترقّب كبير من الجماهير ومحبي اللعبة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية لفئة فوق 18 عاماً، حيث يدخل اللاعبون الجولة الختامية بطموح كبير لحصد النقاط الحاسمة وزيادة فرص أنديتهم في المنافسة على اللقب، بعد الأداء المميز الذي قدّموه خلال الجولتين الأولى والثانية.

وتقام منافسات الجولة النهائية وفق أنظمة شفافة تضمن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين جميع المشاركين، على أن يُخصص يوم الأحد للنزالات الختامية التي تجمع نخبة الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي والنهائي.
ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بمكانة مميزة لدى لاعبي الأندية والأكاديميات، إذ تُعد من أهم محطات الموسم وأكثرها تنافسية. وتمثّل الجولة الختامية فرصة مثالية أمام اللاعبين لإبراز ما اكتسبوه من تطور على مدار الجولات السابقة، وإثبات جاهزيتهم في واحدة من أقوى البطولات المحلية».
وأضاف: «شهدت الجولات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في جودة الأداء وقوة التنافس بين الأندية، ما يجعلنا نتطلع إلى جولة ختامية تحمل قدراً كبيراً من النديّة والحماس. ونثق بأن اللاعبين سيواصلون تقديم مستويات تعكس قوة البطولة وتطور حضور الأندية على البساط».
وتدخل الأندية الجولة الختامية بحظوظ قوية، حيث يواصل نادي الوحدة المحافظة على موقعه في الصدارة، فيما يمتلك ناديا بني ياس والعين فرصاً كبيرة للمنافسة على اللقب، خاصة في ظل المستويات العالية التي ظهرا بها خلال الجولات الماضية، ما يجعل مسار البطولة مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ومن المتوقع أن تستقطب الجولة النهائية حضوراً جماهيرياً كما هي العادة في مثل هذه البطولات، بفضل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة، وما تتمتع به البطولة من مكانة خاصة لدى الجماهير، الأمر الذي يجعلها محط أنظار عشاق الرياضات القتالية من مختلف الأعمار والفئات.

الجوجيتسو
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
اتحاد الجوجيتسو
محمد سالم
محمد سالم الظاهري
