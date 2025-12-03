أبوظبي تستقبل الفورمولا-1 بـ«فعاليات لا مثيل لها»



أبوظبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار إلى أبوظبي اعتباراً من الغد، حيث يتوافد المشجعون بأعداد غير مسبوقة لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1، ضمن برنامج حافل بالفعاليات في حلبة مرسى ياس وفي أنحاء جزيرة ياس. وتشهد أجندة فعاليات عطلة نهاية الأسبوع توسعاً كبيراً في تجارب الجمهور داخل الحلبة وخارجها.

وتنطلق حفلات ياسلام ما بعد السباق في حديقة الاتحاد المجاورة لحلبة مرسى ياس قبل بدء السباق، حيث يُحيي بينسون بون، صاحب أغنية Beautiful Things الشهيرة، حفله الافتتاحي الخميس، قبل أن يعتلي بوست مالون وإليانا خشبة المسرح في حفلتين موسيقيتين منفصلتين يوم بعد غد الجمعة.

وتقدم فرقة ميتاليكا، أحد أعضاء قاعة مشاهير الروك آند رول، حفلاً مميزاً يوم السبت، فيما تختتم ملكة البوب ​​كاتي بيري مجموعة الحفلات في يوم السباق الأحد المقبل.

وتتواصل الاحتفالات في جزيرة ياس حتى الساعات الأولى من الصباح عبر حفلات ياسلام «أفتر بارتي» الرسمية ما بعد السباق بمشاركة الممثل والمنتج والدي جي الشهير إدريس إلبا، وفرقة كاين ميوزيك التي تتخذ من برلين مقراً لها، إضافة إلى الدي جي البريطاني كالفن هاريس.



الخميس الكبير



كان سباق جائزة أبوظبي الكبرى من أوائل سباقات الفورمولا -1 التي قدمت جولة لحاملي التذاكر داخل منطقة الصيانة، لتصبح واحدة من أكثر التجارب شعبية لدى المشجعين كل عام، ونظراً للإقبال المتزايد، سيتم تنظيم جولتين في منطقة الصيانة هذا العام اليوم، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة استعدادات الفرق وربما لقاء السائقين عن قرب.

وتتواصل التجارب المميزة مع جولة المشي على مسار بنك أبوظبي الأول «FAB» الجديد كلياً، التي تُتيح للجماهير فرصة فريدة لاستكشاف الحلبة من منظور السائق قبل انطلاق السباق الختامي لهذا الموسم. وفي جولة المساء، يواصل الجمهور رحلتهم سيراً على المسار حتى الوصول إلى حديقة الاتحاد، حيث يقدم بينسون بون أول حفلات ما بعد السباق لعطلة نهاية الأسبوع.

ويمكن لحاملي التذاكر الدخول عبر منطقة المشجعين الرئيسية، وتبقى التجارب على الحلبة محدودة السعة وحصرية لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى، ومتاحة وفق أسبقية الحضور عن طريق التسجيل عبر تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى.



تذكرة تفتح عالماً لا مثيل له



يقدّم سباق جائزة أبوظبي الكبرى مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية، التي تتجاوز إطار السباق نفسه، حيث يحصل حاملو التذاكر على دخول مجاني لأبرز معالم العاصمة خلال أسبوع السباق، ليمنحهم توازناً مثالياً بين أجواء الحلبة الديناميكية والأنشطة العائلية وتجارب الاستكشاف الثقافي.

وتتضمن مزايا التذاكر هذا العام زيارة المعالم الثقافية والمعمارية الرئيسية الجديدة في المنطقة الثقافية بالسعديات، التي تتضمن متحف تيم لاب فينومينا أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي الذي افتتح مؤخراً ومتحف زايد الوطني.



عطلة عائلية بامتياز

يمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى اصطحاب ما يصل إلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً مجاناً يوم الجمعة، مع ضرورة التسجيل عبر تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى. إضافة إلى ذلك، تقام ورش عمل في تلة أبوظبي ومنطقة لعب للأطفال والمناطق المخصّصة للعائلات وسباقات الكارتينج طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ويقدم مركز «أدنوك ياس في المدارس» في الواحة الشمالية (N31 - N32) تجربة تفاعلية للعائلات، حيث يمكن لجميع حاملي التذاكر دخول المركز مجاناً بعد الحصول على سوار الدخول من نقطة المعلومات في الواحة الشمالية. ويستضيف المركز مجموعة من التحديات وورش العمل المستوحاة من عالم رياضة السيارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال وأولياء الأمور.

توفّر منطقة المشجعين العائلية الجديدة في خليج ياس تجربة عائلية ممتعة تمكّن حاملي التذاكر وغير حامليها من عيش أجواء سباق الجائزة الكبرى خارج نطاق الحلبة.

وستبث شاشة صالة الاتحاد العملاقة كل لحظة من سباقات السيارات، مع عرض أفلام مستوحاة من عالم السيارات خلال الأمسيات. وستتوفر خيارات طعام متنوعة داخل منطقة المشجعين، بالإضافة إلى مطاعم خليج ياس التي تقدم عروضاً مميزة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيستمتع الجميع بتجارب مستوحاة من سباقات السيارات وحفلات موسيقية متجولة وأنشطة تناسب الأطفال، حيث تدعو منطقة المشجعين العائلية في خليج ياس سكان المدينة وزوّارها للمشاركة في أجواء حماسية خلال نهائي الموسم.



تطبيق الجائزة الكبرى

للحصول على تجربة سلسة عند دخول الحلبة، يُنصح بتنزيل تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى قبل الوصول إلى الموقع، حيث يتم حفظ جميع التذاكر داخله. كما يتضمن التطبيق أجندة الفعاليات وخرائط الحلبة والأسئلة الشائعة، إضافة إلى أداة Wayfinding التي تساعد على التنقل بسهولة طوال عطلة نهاية الأسبوع. وبما أن التذاكر تعتمد على رموز متجددة، فلا يمكن استخدام النسخ المطبوعة أو لقطات الشاشة، ويجب تقديم التذاكر داخل التطبيق عند الدخول.