1000 سباح يمثلون 100 جنسية في «دولية نادي أبوظبي»



علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن غلق باب التسجيل في بطولته الدولية للسباحة، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري في مسبح المجمع الرياضي بمدينة محمد بن زايد، وذلك بعد وصول عدد المشاركين إلى رقم قياسي غير مسبوق، تجاوز الـ1000 سباح وسباحة يمثلون 60 نادياً، وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مشاركة رياضيين من 100 جنسية مختلفة، وتقام البطولة بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية وبالتعاون مع اتحاد الرياضات المائية ومجلس أبوظبي الرياضي.

تستقطب البطولة مشاركة واسعة من دول بارزة في عالم السباحة، من بينها: أستراليا، سنغافورة، كازاخستان، أوزبكستان، الكويت، قطر، لبنان، مصر، قيرغيزستان، مدغشقر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، مما يعزّز الطابع العالمي للبطولة، ويرفع مستوى التنافس والإثارة في مختلف السباقات.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النسخة الحالية ستقام وفق أعلى المعايير الدولية، مع توفير بيئة مثالية للمنتخبات والفرق المشاركة، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية وسباقات مثيرة عبر مختلف الفئات العمرية والمستويات، وسط حضور جماهيري واسع واهتمام كبير من محبي رياضة السباحة، في حدث أصبح من أهم الفعاليات السنوية التي تسهم في تطوير الرياضات المائية في دولة الإمارات وتعزيز حضورها العالمي.