«آل مكتوم إرثٌ تاريخي ورياضي» إصدار يوثّق المسيرة الرياضية لأسرة آل مكتوم



دبي (وام)

أطلق الإعلامي الإماراتي والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، أحدث مؤلفاته التوثيقية بعنوان «آل مكتوم إرثٌ تاريخي رياضي - الأبطال في حضرة الفارس»، وهو أضخم إصدار يوثق المسيرة الرياضية لأسرة آل مكتوم عبر 282 صفحة حافلة بالصور والمعلومات النادرة، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ54.

ويبرز في مقدمة الكتاب عنوان «آل مكتوم.. رجال صنعوا التاريخ»، حيث يسلّط المؤلف الضوء على دور القيادة في ترسيخ التنمية والنهضة، مستهلّاً الفصول بالمؤسس المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الذي لامس القلوب بتحدّي المستحيل، وصاحب البصمات الخالدة في بناء دبي الحديثة.

ويضم الكتاب صوراً تاريخية نادرة، من أبرزها لقطة تجمع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراهما، كما يتناول المؤلف مجموعة من الإنجازات الرياضية المميزة، ومنها بناء أربعة أندية في دبي شكّلت ركيزة التطور الرياضي، إضافة إلى افتتاح استاد آل مكتوم عام 1978.

ويمضي الجوكر في توثيق مسيرة أفراد الأسرة الحاكمة في دبي ودعمهم اللامحدود للرياضة والرياضيين، ليقدم عملاً وطنياً ثميناً يتزامن مع إنشاء دارة آل مكتوم ويعكس عمق الإرث التاريخي والرياضي لهذا البيت الكريم.

وسيتم عرض مختصراً لأبرز الشخصيات التي شملها هذا الإصدار التوثيقي الوطني.