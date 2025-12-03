الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتفاقية تعاون بين «العين للشطرنج» و«شينزن بينج» الصيني

اتفاقية تعاون بين «العين للشطرنج» و«شينزن بينج» الصيني
3 ديسمبر 2025 16:15

 
العين (وام)
أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية توقيع اتفاقية تعاون مع نادي شينزن بينج تشينغ الصيني، أحد أبرز الأندية المتخصّصة في الألعاب الذهنية آسيوياً، وقال النادي في بيان إن الاتفاقية الموقعة أمس مع النادي الصيني الذي يضم نحو 300 ألف لاعب ولاعبة، تأتي ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية، التي يبرمها النادي مع مؤسسات رياضية وثقافية حول العالم.
وقع الاتفاقية هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، وكاو يانج، الرئيس التنفيذي لنادي شينزن.
وأوضح نادي العين أن التعاون مع نظيره الصيني يعزّز تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، ودعم تطوير المواهب الناشئة في البلدين، وتنفيذ مبادرات في الابتكار الرياضي، واستضافة بطولات دولية.
كما كشف عن إدراج الشراكة ضمن مبادرة «جلوبال موف»، لتوسيع نطاق الفعاليات العالمية للألعاب الذهنية. وسيتم من خلالها تنظيم «مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج» الصيف المقبل في مدينة شينزن، كأول حدث دولي مشترك يقام خارج دولة الإمارات، بما يعزّز الحضور العالمي للنادي ويفتح مسارات جديدة أمام المواهب الإماراتية في الساحة الآسيوية.

