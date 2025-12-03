الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الريشة الطائرة» يشارك في برنامج آسيا الأولمبي بماليزيا

«الريشة الطائرة» يشارك في برنامج آسيا الأولمبي بماليزيا
3 ديسمبر 2025 17:00


كوالالمبور (وام)
أعلن اتحاد الريشة الطائرة، مشاركة ثلاثي المنتخب الوطني عبد العزيز محمد، وغدير الطاهري، وفطيم الظهوري، في برنامج آسيا الأولمبي للريشة الطائرة والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي للعبة اعتباراً من اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء القارة.
ويتخلل البرنامج معسكر تدريبي يقام في صالة اتحاد سيلانجور للريشة الطائرة، تحت إشراف فريق متخصص، يقدم برنامجاً شاملاً يجمع بين الجوانب الفنية، والبدنية والتحليلية، ضمن منهجية التطوير المعتمدة في المشروع الأولمبي الآسيوي.
وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة حرص الاتحاد على دعم لاعبي ولاعبات المنتخبات للمشاركة في البرامج التخصصية من قبل الاتحاد القاري، والتي يشارك فيها نخبة اللاعبين واللاعبات، وتأتي قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

