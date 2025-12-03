شركاء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 يجتمعون في ياس



أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع خمسة عشر شريكاً من رعاة سباق جائزة أبوظبي الكبرى على خط الانطلاق في حلبة مرسى ياس في لحظة احتفالية سبقت انطلاق أسبوع السباق الذي يُقام من 4 إلى 7 ديسمبر لتجسيد الدور الكبير الذي ينهض به الشركاء في الارتقاء بالتجربة الرياضية والترفيهية خلال الحدث.

وتأتي نسخة هذا العام وسط ترقّب عالمي غير مسبوق، إذ تُحسم بطولة العالم للسائقين للفورمولا ـ1 لعام 2025 تحت أضواء حلبة مرسى ياس في منافسة ثلاثية تاريخية تُختتم هذا الأسبوع في أبوظبي.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «تحول سباق جائزة أبوظبي الكبرى على مرّ السنوات إلى فعالية عالمية تبرز حضور العلامات والشركات الوطنية أمام الملايين. ويعود الفضل إلى شركائنا في تطوير السباق وجعله واحداً من أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة. ونحن عازمون على تقديم نسخة 2025 لتواكب تطلعات الجمهور وتعكس النمو الكبير الذي شهده السباق خلال السنوات الماضية».

وتتقدم الاتحاد للطيران قائمة الرعاة بصفتها الشريك الرسمي للقب منذ عام 2009، إلى جانب كل من أدنوك والدار وe& وبنك أبوظبي الأول وXRG بصفتهم شركاء مؤسسين رسميين. كما تواصل «حياكم في أبوظبي» دورها باعتبارها شريك الوجهة الرسمي.

وتضم مجموعة شركاء الحدث كلاً من مبادلة وأبوظبي للطيران والفضاء وبنك أبوظبي التجاري وسوق أبوظبي العالمي ولونيت وأرينا الشرق الأوسط وآسيا وبريدج ومبادلة كابيتال بصفتهم داعمين رسميين للحدث، حيث يقدّم كل منهم مساهمته الخاصة في صنع تجربة أسبوع السباق.