2800 سباح وسباحة في النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان في دبي

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها أكثر من 2800 سباح وسباحة من 93 جنسية من الرجال والسيدات والأطفال يتقدمهم أبطال أولمبيون وأكثر من 1200 بطل وطني من مختلف دول العالم، حيث يشارك 80% منهم من خارج الدولة جاؤوا خصيصاً إلى دبي للمشاركة في البطولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله كل من عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وفيرمن إيجيدو رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والبطل الأولمبي الأوكراني ميهايلو رومانشوك، الحاصل على ميداليتان فضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 وثلاث مشاركات أولمبية، وحاصل على ذهبية بطولة العالم، وذهبية أولمبياد الشباب 2014، و6 ذهبيات في بطولة أوروبا، والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات، كما تحدثت البطلة الأولمبية ليوني بيك، المتوجة بعدة ميداليات في بطولات العالم وأوروبا بين 2018 و2024 وثلاث مشاركات أولمبية.

وقال عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «يسرّنا أن نستضيف مجدداً بطولة أوشن مان، هذا الحدث العالمي الكبير، أحد أبرز بطولات السباحة في المياه المفتوحة على مستوى العالم، التي تنظم في أكثر من 20 دولة، وقد استضافت دبي النسخ السابقة بنجاح كبير، وتعَد من أكثر المحطات جذباً للرياضيين بفضل بنيتها التحتية وشواطئها الرائعة، تزايد المشاركة سنوياً يعكس نمو رياضة السباحة المفتوحة في المنطقة».

وأضاف عيسى شريف: «تعدّ هذه النهائيات الأكبر في تاريخ سلسلة بطولات «أوشن مان»، من حيث عدد المشاركين الذين يتجاوز عددهم 2800 سبّاح وسباحة من مختلف الفئات والجنسيات، ونفخر بمشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضّلة لنجوم الرياضة العالمية في شتى الألعاب، تعكس هذه المشاركة الواسعة الثقة الكبيرة في قدرة دبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

واختتم عيسى: «تسهم البطولة في تعزيز تنوع الرياضات في الإمارة وإثراء أجندة الفعاليات الرياضية التي تستمر على مدار العام، كما تعزز شراكتنا الفاعلة مع القطاع الخاص في تنظيم أحداث نوعية تستقطب الزوار والمقيمين، يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القطاع الرياضي، ويسهم في إسعاد أفراد المجتمع من خلال نشر ممارسة السباحة وتشجيع نمط الحياة الصحي، وكذلك دعم الترويج لوجهات دبي الرياضية والسياحية التي أصبحت محط اهتمام المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم».

وتنطلق منافسات المحترفين يوم الجمعة فيما تقام مسابقات فئة الفرق والسبرنت والأطفال يوم الأحد، وتقام منافسات المتأهلين من التصفيات في مختلف دول العالم لمسافتي 10 و5 كيلومترات.