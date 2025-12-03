الاتحاد الدولي يمنح «تحدي الحبتور للتنس» جائزة التميُّز في تنظيم البطولات



دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس حصول البطولة على جائزة التميُّز في تنظيم البطولات من الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، تقديراً لمستوى التنظيم والجودة التي تميَّزت بها في نسختها الـ27 العام الماضي.

واختيرت البطولة، المصنّفة من فئة 100 نقطة على مستوى بطولات السيدات، ضمن برنامج جائزة الاعتراف بتميز تنظيم البطولة الذي يقدمه الاتحاد الدولي لتكريم الفعاليات، التي تحقّق أعلى المعايير في إدارة المنافسات والبنية التنظيمية وتجربة اللاعبات.

وجاء هذا الاعتراف الدولي بعد موسم ناجح شهد تطويراً في الهيكل التنظيمي للبطولة، وارتفاعاً في حجم المشاركة، وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية المتوافقة مع توجهات الاتحاد الدولي في تعزيز بطولات السيدات حول العالم.

وأكد الاتحاد الدولي، من خلال شهادة رسمية موقعة من جورج دونيللي رئيس جولة التنس العالمية للسيدات، أن بطولة تحدي الحبتور قدمت نموذجاً يُحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يعزّز مكانة دبي على خريطة التنس العالمية، ويبرز قدراتها في استضافة البطولات الكبرى.

وأعربت نورا بدوي، مديرة البطولة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن وراء هذه النتائج فريق عمل محترف اكتسب خبراته من خلال مرافقة البطولة منذ انطلاقتها.