جوارديولا: أرقام هالاند جنونية



لندن (د ب أ)

وصف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الصعود السريع لإيرلينج هالاند إلى نادي الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه «جنوني»، وسجل هالاند هدفه رقم مئة في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على فولهام 5/ 4 أمس الثلاثاء، حيث سجل الهدف بعد 17 دقيقة من بداية اللقاء، ليصبح اللاعب رقم 35 الذي يسجل مئة هدف في الدوري الممتاز، وذلك في 111 مباراة. وكان آلان شيرر، هو أسرع لاعب سجل 100 هدف، وذلك في 124 مباراة، قبل 30 عاماً وبالتحديد في عام 1995، وقال جوارديولا: «عندما وصلت، لو أخبرتني أنه في 111 مباراة سجل 100 هدف، لكنت قلت: هل أنت متأكد؟ في هذا الدوري؟ لكنه فعلها. الأرقام جنونية. جنونية».

وأضاف: «بالتأكد هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. بالنسبة للمهاجمين، المسألة مسألة أرقام، وأرقامه لا تقبل الجدل». وأكمل: «أنت بريطاني وتستقدم أفضل المهاجمين لهذا البلد، لذلك فإن إيرلينج واحد منهم». وأضاف: «أنا سعيد من أجله وسعيد من أجل الفريق ولنستمر في التقدم».