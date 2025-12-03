بياستري لن يشارك في التجربة الحرة الأولى لسباق الفورمولا1 بأبوظبي



أبوظبي (د ب أ)

لن يشارك الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين في التجربة الحرة الأولى في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، آخر سباقات الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، رغم أنه مازال في سباق المنافسة على لقب بطولة العالم لفئة السائقين.

ومن المقرر أن يقوم باتو أووارد بقيادة سيارة بياستري في التجربة الحرة الأولى، لكي يكمل مكلارين متطلبات الاعتماد على السائقين الشباب في تجربتين حرتين للسائق، كما هو منصوص عليه في اللوائح الرياضية.

ووفقاً لرالف شوماخر، سائق فورمولا1 السابق والخبير بقناة «سكاي»، فإن بياستري يعلم بهذا الوضع منذ بداية العام. ومع ذلك، يعد هذا الوضع سلبياً ويضر بياستري، لأنه سيخسر وقتاً مهماً على المضمار.

ومع تحقيقه 7 انتصارات بنهاية أغسطس، كان يبدو أن بياستري هو أبرز المرشحين لنيل اللقب هذا الموسم. ولكن، منذ ذلك الوقت، لم يفز بأي سباق آخر وتراجعت نتائجه.

ونتيجة لذلك، فقد مركزه في الترتيب لزميله بالفريق البريطاني لاندو نوريس، وحامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول. وينتظر أن يكون السباق الختامي في أبوظبي مثيراً للغاية، حيث يتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقا على فيرستابن بـ12 نقطة وعلى بياستري بـ16 نقطة. وإذا تمكن نوريس من التواجد على منصة التتويج بعد نهاية السباق الذي يقام في مضمار ياس مارينا، سيتم تتوجيه بطلاً للعالم، بغض النظر عن المراكز التي سينهي فيها متنافسيه السباق.