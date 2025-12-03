أولمو يغيب عن برشلونة لمدة شهر بسبب الإصابة

لندن (د ب أ)

تعرض داني أولمو، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، للإصابة بخلع في الكتف، وسيغيب عن الفريق لمدة شهر تقريباً، وأصيب أولمو 27 عاماً، في الدقيقة 65 من المباراة التي فاز فيها برشلونة على أتلتيكو مدريد 3/ 1 عندما سجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 2/ 1.

وسقط اللاعب الإسباني الدولي بشكل مؤلم عند الهبوط، مما أدى إلى استبداله بماركوس راشفورد. وكان هذا الهدف هو ثالث هدف لأولمو في مباراتين لبرشلونة، الذي يتوقع غياب اللاعب عن المباريات حتى العام الجديد.

وذكر النادي في بيان:«تعرض داني أولمو للإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة الأمس أمام أتلتيكو». وأضاف:«بعد الفحوص، تقرر اتباع مسار علاجي تحفظي. ومدة التعافي تقريباً شهر واحد».