الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أولمو يغيب عن برشلونة لمدة شهر بسبب الإصابة

أولمو يغيب عن برشلونة لمدة شهر بسبب الإصابة
3 ديسمبر 2025 18:09

 

لندن (د ب أ)
تعرض داني أولمو، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، للإصابة بخلع في الكتف، وسيغيب عن الفريق لمدة شهر تقريباً، وأصيب أولمو 27 عاماً، في الدقيقة 65 من المباراة التي فاز فيها برشلونة على أتلتيكو مدريد 3/ 1 عندما سجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 2/ 1.
وسقط اللاعب الإسباني الدولي بشكل مؤلم عند الهبوط، مما أدى إلى استبداله بماركوس راشفورد. وكان هذا الهدف هو ثالث هدف لأولمو في مباراتين لبرشلونة، الذي يتوقع غياب اللاعب عن المباريات حتى العام الجديد.
وذكر النادي في بيان:«تعرض داني أولمو للإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة الأمس أمام أتلتيكو». وأضاف:«بعد الفحوص، تقرر اتباع مسار علاجي تحفظي. ومدة التعافي تقريباً شهر واحد».

أخبار ذات صلة
مبابي يُنهي معاناة ريال مدريد في «الليجا»
فليك: «ريمونتادا أتلتيكو» نقطة تحوّل
داني أولمو
برشلونة
البارسا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©