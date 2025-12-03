الجزائر والسودان يتعادلان سلبياً في كأس العرب



الدوحة (رويترز)



استهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان اليوم الأربعاء بعدما لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس، بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه.

ودخل منتخب الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة المباراة وسط انتقادات للتغييرات الكثيرة التي شهدتها التشكيلة مقارنة بالفريق الفائز باللقب قبل أربع سنوات والتي أرجعها المدرب إلى رفض بعض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالرحيل عن صفوفها للمشاركة في البطولة.

واستغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف الجزائر في بداية الشوط الثاني ليحول دفاع الجزائر هجمة خطيرة من جهة اليسار لركنية بعد مرور ثلاث دقائق بعد الاستراحة.

وأهدر السودان أخطر فرصة له خلال اللقاء بتسديدة قريبة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74، أبعد حارس الجزائر الخطورة بعد تمريرة عرضية خطيرة من السودان.

وتصدى دفاع السودان لهجمتين متتاليتين من الجزائر في الدقيقة 79 قبل أن يحل أمير سعيود، الذي قاد الجزائر للفوز بلقب النسخة الماضية من كأس العرب، محل بولبينة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.