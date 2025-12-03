دراجان إسبانيان يجوبان الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54



أبوظبي (وام)

قام دراجان إسبانيان احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 بخوض رحلة استثنائية على دراجتيهما الهوائيتين عبر إمارات الدولة السبع، انطلاقاً من أمام مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة وصولاً إلى مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، في مسار طويل.

وجاءت المبادرة لتجسد مشاعر التقدير التي يكنها الدراجان للإمارات، وما تمثّله من قيم راسخة في الوحدة والتنمية والتعايش.

وأكد الدراجان أبراهام لاأو وأدريان ساتوي أن هذه الرحلة تمثل لهما أكثر من مجرد تحد رياضي، فهي تعبير عن الامتنان لهذه الأرض التي احتضنتهما لسنوات، وللقيم التي تعكسها الدولة في مسيرتهما، مثل الانضباط والتواضع والعمل بروح الفريق.

من جانبه قدم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية كافة أوجه الدعم للدراجين حتى وصولهما إلى أبوظبي.