الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دراجان إسبانيان يجوبان الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54

دراجان إسبانيان يجوبان الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54
3 ديسمبر 2025 20:25


أبوظبي (وام)
قام دراجان إسبانيان احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 بخوض رحلة استثنائية على دراجتيهما الهوائيتين عبر إمارات الدولة السبع، انطلاقاً من أمام مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة وصولاً إلى مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، في مسار طويل.
وجاءت المبادرة لتجسد مشاعر التقدير التي يكنها الدراجان للإمارات، وما تمثّله من قيم راسخة في الوحدة والتنمية والتعايش.
وأكد الدراجان أبراهام لاأو وأدريان ساتوي أن هذه الرحلة تمثل لهما أكثر من مجرد تحد رياضي، فهي تعبير عن الامتنان لهذه الأرض التي احتضنتهما لسنوات، وللقيم التي تعكسها الدولة في مسيرتهما، مثل الانضباط والتواضع والعمل بروح الفريق.
من جانبه قدم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية كافة أوجه الدعم للدراجين حتى وصولهما إلى أبوظبي.

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
سلطان بن حمدان بن زايد وياس بن حمدان بن زايد يحضران احتفال «عيد الاتحاد» في حصن الظفرة
عيد الاتحاد
الدراجات
الدراجات الهوائية
الإمارات السبع
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©