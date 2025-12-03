العراق يفتتح مشواره بكأس العرب بثنائية في البحرين



الدوحة (د ب أ)

استهل منتخب العراق مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 على أفضل وجه، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب البحرين. وفاز المنتخب العراقي 2 / 1 على نظيره البحريني، اليوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجوعات للمسابقة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت أيضاً تعادل الجزائر مع السودان بدون أهداف.

وتقدم منتخب العراق بهدف عكسي مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق إبراهيم لطف الله، حارس مرمى البحرين، فيما أضاف مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، ولكن سيد هاشم عيسى أشعل المباراة من جديد، بتسجيله هدفاً لمنتخب البحرين في الدقيقة 79.

وأنهى منتخب البحرين اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه إبراهيم الختال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. بتلك النتيجة، حصل منتخب العراق على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة، ليتربع على قمة المجموعة، بفارق نقطتين أمام منتخبي الجزائر والسودان، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل منتخب البحرين الترتيب بلا نقاط.