الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العراق يفتتح مشواره بكأس العرب بثنائية في البحرين

العراق يفتتح مشواره بكأس العرب بثنائية في البحرين
3 ديسمبر 2025 20:48


الدوحة (د ب أ)
استهل منتخب العراق مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 على أفضل وجه، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب البحرين. وفاز المنتخب العراقي 2 / 1 على نظيره البحريني، اليوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجوعات للمسابقة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت أيضاً تعادل الجزائر مع السودان بدون أهداف.
وتقدم منتخب العراق بهدف عكسي مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق إبراهيم لطف الله، حارس مرمى البحرين، فيما أضاف مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، ولكن سيد هاشم عيسى أشعل المباراة من جديد، بتسجيله هدفاً لمنتخب البحرين في الدقيقة 79.
وأنهى منتخب البحرين اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه إبراهيم الختال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. بتلك النتيجة، حصل منتخب العراق على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة، ليتربع على قمة المجموعة، بفارق نقطتين أمام منتخبي الجزائر والسودان، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل منتخب البحرين الترتيب بلا نقاط.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يخسر أمام الأردن في كأس العرب
الجزائر والسودان يتعادلان سلبياً في كأس العرب
منتخب العراق
منتخب البحرين
كأس العرب
منتخب السودان
منتخب الجزائر
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©