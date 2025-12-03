الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الإمارات النسائي يشارك في «عربية» الشراع الحديث

منتخب الإمارات النسائي يشارك في «عربية» الشراع الحديث
4 ديسمبر 2025 02:57

دبي (وام)

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخب الإمارات النسائي في النسخة الثانية من البطولة العربية للشراع الحديث، التي تستضيفها دولة الكويت على شاطئ المسيلة.
ويمثّل المنتخب 4 لاعبات هن: ضحى البشر وكاميليا القبيسي في فئة «إلكا 6»، ومروى الحمادي واليازية الحمادي في فئة «إلكا 4»، تحت إشراف المدير الفني للاتحاد زهير اللباط.
وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة جاءت لتعزيز حضور الشراع النسائي وتأكيد التطور المتواصل للعبة في الدولة، ضمن استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.
وأشار إلى أن المنتخب يطمح للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الأولى بالبحرين، لافتاً إلى أن المنافسة ستكون قوية بمشاركة ما بين 35 و40 لاعبة من 8 دول عربية هي: الإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والعراق، ومصر، والجزائر، والسودان، وليبيا.

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»
منتخب الإمارات
البطولة العربية للشراع الحديث
الإمارات
الكويت
اتحاد الشراع والتجديف
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©