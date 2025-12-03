منتخب الإمارات النسائي يشارك في «عربية» الشراع الحديث

دبي (وام)



أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخب الإمارات النسائي في النسخة الثانية من البطولة العربية للشراع الحديث، التي تستضيفها دولة الكويت على شاطئ المسيلة.

ويمثّل المنتخب 4 لاعبات هن: ضحى البشر وكاميليا القبيسي في فئة «إلكا 6»، ومروى الحمادي واليازية الحمادي في فئة «إلكا 4»، تحت إشراف المدير الفني للاتحاد زهير اللباط.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة جاءت لتعزيز حضور الشراع النسائي وتأكيد التطور المتواصل للعبة في الدولة، ضمن استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وأشار إلى أن المنتخب يطمح للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الأولى بالبحرين، لافتاً إلى أن المنافسة ستكون قوية بمشاركة ما بين 35 و40 لاعبة من 8 دول عربية هي: الإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والعراق، ومصر، والجزائر، والسودان، وليبيا.