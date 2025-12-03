«الأولمبي» يستهل مشوار «خليجي 23» بمواجهة عُمان

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يقصّ منتخبنا الوطني الأولمبي، اليوم، مشوار مشاركته في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، عندما يواجه نظيره العُماني في الرابعة عصراً، على الملعب رقم 1 بمجمع أسباير في مدينة الريان، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية، التي تشهد أيضاً لقاء العراق واليمن على الملعب رقم 2.

وتُستكمل مباريات البطولة، التي تستمر حتى 16 ديسمبر بمشاركة 8 منتخبات، الجمعة بلقائي قطر والكويت، والسعودية والبحرين ضمن المجموعة الأولى، ووفق نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يصعد الفائزان إلى المباراة النهائية.

ويلعب منتخبنا في بقية جولات الدور الأول أمام اليمن يوم الأحد، قبل مواجهة العراق يوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

وضمّت قائمة «الأبيض الأولمبي» للبطولة 23 لاعباً بقيادة المدرب الأوروجوياني مارسيلو برولي، هم: خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، جمال خليفة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور علي، هزاع شهاب، مبارك بن زامة، أحمد مالله، ليونارد أميسيميكو، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، سيف صالح المنهالي، مطر زعل، ضاري فهد، حازم عباس، أحمد رائد، علي المعمري، منصور المنهالي، غيث عبدالله، وأحمد نبيل.

وتأتي المشاركة الخليجية ضمن برنامج الإعداد المستمر لـ«الأبيض الأولمبي» استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في السعودية من 7 إلى 25 يناير 2026، والتي يسجل فيها المنتخب ظهوره السادس في تاريخه بعد نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024.

وأوقعت قرعة النهائيات منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، في مجموعة قوية يتأهل عنها الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، فيما تُقام المباراة النهائية في 25 يناير 2026.

واستبق المنتخب مشاركته الخليجية بخوض مباراتين وديتين في البطولة الدولية الودية بالإمارات خلال نوفمبر الجاري، حيث فاز على سنغافورة 6-0 على ملعب ذياب عوانة في دبي، قبل أن يخسر أمام تونس 2-3 على ملعب نادي الشارقة.