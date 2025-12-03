«مونديال 2026».. إنجلترا تترقّب «مجموعة الموت» وهولندا تخشى «الثالثة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

استبقت صحيفتا «ذا صن» الإنجليزية و«دي تيليجراف» الهولندية، أحداث القُرعة المُنتظرة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث وضعت كلتاهما «لمسة درامية» في تقريرين، تناولا التوقعات الخاصة بالمجموعات «المونديالية»، بعدما كتبت الصحيفة الإنجليزية عن «السيناريو الأسوأ» للقُرعة الخاصة بمنتخب «الأسود الثلاثة»، بينما تحدثت نظيرتها الهولندية عن تمني «البرتقالي» الهروب من المجموعة الثالثة.

وإذا كانت رؤية «ذا صن» تحمل بعضاً من المنطق، رغم نظرتها «التشاؤمية» المُبالغ فيها، فإن دوافع «دي تيليجراف» لتلك الأمنية تبدو غريبة جداً، خاصة أن احتمال وقوع «الطواحين» في المجموعة الثالثة ليس كبيراً، شأنه شأن باقي منتخبات الفئة الأولى في «المونديال الأميركي»، كما أنه لا توجد ملامح خاصة تُخيف هولندا من تلك المجموعة تحديداً.

تقرير الصحيفة الهولندية دار حول ارتفاع درجة الحرارة وظروف الطقس الصعبة، في ملاعب المجموعة الثالثة على وجه الخصوص، لاسيما بعد معاناة اللاعبين في كأس العالم للأندية الأخيرة، وقالت «دي تيليجراف» إن المنتخب الهولندي يخشى تلقي الهزائم في تلك المجموعة، إذا أوقعته القُرعة بها، نظراً لأن درجات الحرارة المتوقعة في ملاعبها، خلال الصيف المُقبل، تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وهو ما قد يُسبب إزعاجاً كبيراً لنجوم «البرتقالي».

وتشير التقارير العلمية المُتخصصة، إلى أن المواطن الهولندي، بصورة عامة، يتعرض للإرهاق والشعور بعدم الراحة والقدرة على العمل، إذا تعرض لدرجات حرارة تتراوح بين 27 و28، وتزيد مخاطر تأثره الصحي بصورة كبيرة، إذا تجاوزت درجات الحرارة 31 درجة مئوية، وهي الدرجات المُتوقعة بحسب الأرصاد الجوية، في ملاعب المجموعة الثالثة، مثل هارد روك وميتلايف وجيليت.

والحقيقة أن تقرير ومخاوف الصحيفة الهولندية تبدو مبالغاً فيها، حيث يُنتظر تعامُل الاتحاد الدولي وإدارة كأس العالم الأميركية مع الأمر باهتمام وحذر كبيرين، لكي لا تتكرر مشاهد الإرهاق الصعبة التي ظهرت في مونديال الأندية، كما أن مسألة تنافس المتأهلين من المجموعة الثالثة إلى المراحل الإقصائية، مع فرق المجموعة السادسة، تسبق الأحداث بصورة غير مُبرّرة، مع الوضع في الاعتبار أن الرؤية الهولندية قد تتعلق بمجموعات الفرق المُستضيفة، التي لن تكون بالتأكيد في قوة باقي المجموعات، وعليه فإن أبطال المجموعة الثالثة سيواجهون منافسة شرسة في الدور الثاني.

في إنجلترا، جاء حديث «ذا صن» أكثر وضوحاً ومنطقية، حيث افترضت الصحيفة وقوع «الأسود الثلاثة» مع أسوأ اختيارات مُمكنة خلال القُرعة، ورغم تشاؤمها إلا أن حدوث الأمر وارد بالفعل، طبقاً لتصنيف المنتخبات المتأهلة، وعليه يُمكن للمنتخب الإنجليزي مواجهة أوروجواي وإسكتلندا، بجانب إيطاليا حال تأهلها عبر المُلحق، وهي المجموعة التي تراها «كابوس» بالنسبة لها، قائلة إن المنتخب اللاتيني يملك نجوماً يلعبون في أعلى مستويات المنافسات الأوروبية، كما أن مواجهة إسكتلندا تُعد «ديربي» من نوع خاص، وبالطبع فإن «الأزوري» يُشكّل خطراً دائماً، بمجرد وجوده في «المونديال».

ووضعت الصحيفة الإنجليزية مزيداً من الاحتمالات «القاتمة» بالنسبة لها، حيث قالت يُمكن أن تحل النرويج في المجموعة بدلاً من إسكتلندا، وهو المُنافس الأقوى حسب الوضع الحالي بالتأكيد، لما أظهره هالاند ورفاقه من قوة كبيرة في التصفيات، في وجود كبير هدافي «البريميرليج» وأحد أخطر مهاجمي العالم حالياً.

كما قالت إن غانا من التصنيف الرابع قد تُشكّل خطراً، حال وجودها بدلاً من إيطالياً على سبيل المثال، نظراً لأنه مُنافس «خادع»، يملك لاعبين يعرفون الكرة الأوروبية جيداً، حتى لو كان في تصنيف متأخر، والغريب أن «ذا صن» تجاهلت في توقعاتها لمجموعة «الموت» بالنسبة لمنتخبها، احتمال وقوعه مع كرواتيا أو سويسرا أو المغرب، من التصنيف الثاني، بدلاً من أوروجواي، حيث يتمتع المنتخبان الأوروبيان بكفاءة عالية تكفي لتعقيد الأمور في المجموعة، بجانب المنتخب العربي الأفريقي المُخيف، صاحب مفاجآت ومعجزات كأس العالم السابقة.