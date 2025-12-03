الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العين للرماية» يحتضن جائزة «أبوظبي الفضية»

«العين للرماية» يحتضن جائزة «أبوظبي الفضية»
3 ديسمبر 2025 22:36


العين (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية للشوزن انطلاق فعاليات «جائزة أبوظبي الفضية»، غداً بمشاركة نخبة الرماة من جميع أنحاء العالم، وذلك في نادي العين للرماية والفروسية.
وأكدت اللجنة في بيان، اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالفعاليات، لتنظيم البطولة، واعتماد القوائم المشاركة، وتتويج الفائزين في اليوم نفسه.
وأوضح العميد حسن بن هدية الشحي، نائب رئيس اتحاد الرماية، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن الفعالية تقام في إطار بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، ويتنافس خلالها أفضل الرماة على المراكز الأولى، والجوائز الفضية.
وأوضح أن نجاح النسخة الأولى «لدولية أبوظبي للشوزن» يعد دافعاً كبيراً لتنظيم الحدث لمدة يوم واحد، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات، والإشادة من قبل جان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، والوفود المشاركة، تجسد قيمة الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع اللجان العاملة، لتحقيق أفضل معدلات التميز.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة وفرت الكثير من الخدمات للرماة المشاركين، من أبرزها خدمات تنظيف وإصلاح الأسلحة، ومعدات الرماية، والأجهزة الخاصة بتطريز أسماء الرماة على القمصان الرياضية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التراثية التي تعبر عن الهوية الإماراتية.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يشهد عرض «واحة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54
سعيد بن طحنون: اتحاد العز والفخر والوحدة والإنجاز
رماية الشوزن
مسابقة رماية الشوزن
العين
نادي العين للرماية والفروسية
اتحاد الرماية
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©