«العين للرماية» يحتضن جائزة «أبوظبي الفضية»



العين (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية للشوزن انطلاق فعاليات «جائزة أبوظبي الفضية»، غداً بمشاركة نخبة الرماة من جميع أنحاء العالم، وذلك في نادي العين للرماية والفروسية.

وأكدت اللجنة في بيان، اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالفعاليات، لتنظيم البطولة، واعتماد القوائم المشاركة، وتتويج الفائزين في اليوم نفسه.

وأوضح العميد حسن بن هدية الشحي، نائب رئيس اتحاد الرماية، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن الفعالية تقام في إطار بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، ويتنافس خلالها أفضل الرماة على المراكز الأولى، والجوائز الفضية.

وأوضح أن نجاح النسخة الأولى «لدولية أبوظبي للشوزن» يعد دافعاً كبيراً لتنظيم الحدث لمدة يوم واحد، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات، والإشادة من قبل جان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، والوفود المشاركة، تجسد قيمة الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع اللجان العاملة، لتحقيق أفضل معدلات التميز.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة وفرت الكثير من الخدمات للرماة المشاركين، من أبرزها خدمات تنظيف وإصلاح الأسلحة، ومعدات الرماية، والأجهزة الخاصة بتطريز أسماء الرماة على القمصان الرياضية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التراثية التي تعبر عن الهوية الإماراتية.