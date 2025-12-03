الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأبيض» يخسر أمام الأردن في كأس العرب

«الأبيض» يخسر أمام الأردن في كأس العرب
3 ديسمبر 2025 23:39

 
معتز الشامي (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني أمام الأردن 1–2، في افتتاح مشواره بالمجموعة الثالثة لكأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة إلى 18 ديسمبر الجاري. 
وسجل برونو أوليفيرا هدف منتخبنا في الدقيقة 47، بينما أحرز هدفي الأردن على علوان من ضربة جزاء في الدقيقة 20، ويزن النعيمات في الدقيقة 63، وأكمل «الأبيض» المباراة بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 18، بعد طرد المدافع خالد الظنحاني. 
ويلتقي «الأبيض» في الجولة الثانية مع مصر يوم السبت ضمن الجولة الثانية، في مواجهة حاسمة لمسار الفريق في البطولة.
دخل منتخبنا اللقاء بحذر شديد، في محاولة للحد من خطورة مفاتيح لعب الأردن، ومع مرور الوقت مالت الأفضلية نسبياً لمصلحة «الأبيض»، لكن افتقد اللاعبون الدقة في التمرير، وأضاعوا الكرة بسهولة، من دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس يزيد أبوليلى.
وفي الدقيقة 20، اقتحم يزن النعيمات منطقة الجزاء، وأسفرت اللعبة المشتركة مع خالد الظنحاني عن احتساب الحكم العُماني أحمد الكاف ضربة جزاء لمصلحة الأردن مع اشهار البطاقة الحمراء في وجه للظنحاني، وترجم علي علوان ضربة الجزاء إلى الهدف الأول لـ«النشامى».
ومنح الحكم ضربة جزاء ثانية للأردن، بعد عرقلة من الحارس حمد المقبالي ليزن النعيمات، إلا أن المقبالي تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتأخر «الأبيض» بهدف.
ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح برونو أوليفيرا في إدراك التعادل لـ«الأبيض»، بعد تمريرة متميزة من لوان بيريرا، مسجلاً هدفاً جميلاً في الدقيقة 47، وبعد دقائق، كاد اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية، لكن أبوليلى أنقذ الموقف.
اندفاع لاعبو منتخبنا بعد هدف التعادل، منح الأردن مساحة للهجمات المرتدة، ليعود يزن النعيمات، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63، وحاول كوزمين إنعاش خطوط الفريق عبر سلسلة تغييرات بمشاركة يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، ساشا، وعصام فايز، لكن النقص العددي صعّب مهمة العودة.
ورغم محاولات «الأبيض»، ظل منتخب الأردن متماسكاً، واعتمد على المرتدات حتى صافرة النهاية التي أعلنت خسارة «الأبيض» بهدفين مقابل هدف.

الإمارات
المنتخب الوطني
الأردن
كأس العرب
مصر
