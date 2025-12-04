تشيلسي.. «انتكاسة كبيرة» بـ«الخسارة الثقيلة»!



ليدز (رويترز)



تعرضت آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لانتكاسة كبيرة، بعد خسارته الثقيلة 3-1 أمام مضيفه ليدز يونايتد الذي غادر منطقة الهبوط بجدول الترتيب.

وخاض ليدز المباراة بعد أربع هزائم متتالية، بينما خاضها تشيلسي بعد ثلاثة انتصارات، ضمن أربع مباريات بلا هزيمة في الدوري، لكن ليدز حقق مفاجأة خففت الضغوط الواقعة على مدربه دانييل فاركه.

وقال فاركه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «كنا حريصين للغاية على إعادة هذا النادي إلى أعلى مستوى، وعاد ملعب إيلاند رود إلى أفضل حالاته».

وتجمد رصيد تشيلسي عند 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث الذي فاز 4-3 على برايتون آند هوف ألبيون، وبفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تغلب 2-صفر على برنتفورد، بينما رفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز 17.

وافتقد تشيلسي إلى الإصرار في بداية المباراة ليدفع الثمن، كما جاء قرار المدرب إنزو ماريسكا بإجراء خمسة تغييرات على التشكيلة التي بدأت مباراة الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أرسنال، بتأثير مخيب للآمال.

وقدم ليدز بداية هجومية، وسدد أنطون ستاخ كرة عالية تصدى لها الحارس، كما أطلق آو تاناكا كرة مرت بعيدا عن المرمى من موقع جيد في منطقة الجزاء قبل أن يفتتح الفريق التسجيل في الدقيقة السادسة إثر ركلة ركنية.

وقبل تنفيذ الركنية، صرخ إنزو فرنانديز في زملائه في تشيلسي، وكان من الواضح أنه غير سعيد بالطريقة التي بدأوا بها المباراة، لكن كلماته لم تحدث فارقاً كبيراً.

ووجّه ستاخ الكرة من الركنية نحو القائم القريب، ليفلت المدافع جاكا بيجول من رقابة الحارس، ويرتقي ليحول الكرة بضربة رأس في شباك روبرت سانشيز من خارج منطقة الست ياردات.

وبينما واصل تشيلسي كفاحه من أجل إيجاد موطئ قدم في المباراة، حصل ليدز على فرصة أخرى من ركلة ركنية، وصوب باسكال سترويك كرة بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة، ومرر ستاخ كرة أخرى إلى تاناكا ليسدد لكن تسديدته افتقدت القوة المطلوبة، وبعدها عوض الفريق عندما فقد فرنانديز الكرة في نصف ملعبه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ومرر جايدن بوجل الكرة إلى تاناكا الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية السفلى للمرمى، وقلص البديل بيدرو نيتو لاعب تشيلسي الفارق بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني إثر عرضية من جيمي جيتنز، وكاد ليدز أن يسجل الهدف الثالث بعدها بدقائق، لكن سانشيز تصدى ببراعة لتسديدة لوكاس نميشا.

وقال فاركه: «كان هذا تحولاً رائعاً من لاعبي فريقي، وأداءً رائعاً ضد أحد أفضل الفرق في العالم».

وأضاف: «لقد فازوا بكأس العالم للأندية في الصيف، وهم أحد المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز».

وشارك كول بالمر، العائد من الإصابة، من مقاعد بدلاء تشيلسي في أول ظهور له منذ سبتمبر، وسدد كرة مرت بجوار المرمى، إذ اقترب الزوار من التعادل، وبعدها تلاشت آمال تشيلسي في العودة عندما أضاف ليدز الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق دومينيك كالفيرت-لوين.