بايرن ميونيخ يثأر من أونيون برلين بـ «النيران الصديقة»!



برلين (رويترز)



استفاد بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من هدفين عكسيين سجلهما مضيفه أونيون برلين، وصمد أمام ضغط قوي في الشوط الثاني، قبل أن يحقق الفوز 3-2، ويتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا.

وجاءت الأهداف الخمسة، إثر كرات ثابتة، وثأر بايرن لتعادله 2-2 مع أونيون في الدوري الألماني في نوفمبر الماضي، والذي أنهى سلسلة انتصارات متتالية لبايرن في 16 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات.

وقال فينسن كومباني مدرب بايرن: «كنت راضياً عن الأداء في الشوط الأول، إذ قدمنا عملاً جيداً في كثير من الجوانب، لكن الشوط الثاني شهد صراعاً».

وأضاف: «إنها مباراة خارج ملعبنا، آمل أن نواصل مشوارنا ونصل إلى برلين «النهائي»، الآن نريد خوض آخر مباراة قبل أعياد الميلاد بالكثير من الطاقة لنكون في وضع جيد».

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني كما يتقدم نحو التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وتأخر أصحاب الأرض خلال 12 دقيقة من بداية المباراة، عندما نفذ يوزوا كيميتش ركلة ركنية موجها الكرة نحو القائم البعيد وارتدت من إلياس أنساه لاعب أونيون لتسكن بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد 12 دقيقة أخرى، نفذ كيميتش ركنية أخرى أسفرت عن الهدف الثاني لبايرن، إذ حول هاري كين، هداف الدوري الألماني، الكرة في المرمى بضربة رأس.

وقلص أونيون الفارق عبر ركلة جزاء نفذها ليوبولد كويرفلد بنجاح في شباك الحارس مانويل نوير في الدقيقة 40 لكن زميله ديوجو ليتي سجل بالخطأ في مرمى فريقه بضربة رأس لدى محاولة التصدي لكرة من ركلة حرة نفذها مايكل أوليس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعوض البرتغالي ليتي الفريق بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ حصل على ضربة جزاء بعد أن تلقى ضربة بالمرفق من كين داخل منطقة الجزاء.

وحصل كين على إنذار، ونفذ كويرفلد ضربة الجزاء بنجاح لتصبح النتيجة 3-2.

وأصبح كويرفلد أول لاعب يسجل ضربتي جزاء بنجاح خلال مباراة واحدة في شباك نوير (39 عاماً)، وذلك في المباراة الرسمية رقم 906 لنوير على مستوى منافسات الأندية والمنتخبات.

ورغم الضغط الذي شكله أونيون برلين في أغلب فترات الشوط الثاني، وسلسلة الفرص التي سنحت له، نجح بايرن في الحفاظ على تقدمه لينهي المباراة فائزاً، وينتزع بطاقة التأهل.