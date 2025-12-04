نابولي يفلت من «كمين» كالياري بعد «ماراثون الترجيح»!



روما (أ ف ب)



احتاج نابولي، بطل الدوري وشريك الصدارة الحالي، إلى ركلات الترجيح، لبلوغ ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه كالياري 9-8 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا».

وعلى غرار الفرق السبعة الأخرى التي أنهت الموسم الماضي من الدوري في المراكز الثمانية الأولى، بدأ نابولي مشواره في المسابقة من ثمن النهائي، وبدا في طريقه لحسم بطاقته من دون عناء، حين تقدم فريق المدرب أنتونيو كونتي على كالياري في الدقيقة 28 عبر لورنتسو لوكا بكرة رأسية.

لكن كالياري رفض الاستسلام، وعاد في الشوط الثاني، مدركا التعادل بواسطة سيباستيانو إسبوزيتو إثر هجمة مرتدة (67)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى الركلات الترجيحية التي كانت ماراثونية، قبل أن يحسمها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش بصده محاولة الأنجولي زيتو لوفومبو، ممهداً الطريق أمام أليساندرو بونجورنو لمنح فريقه الفوز قبل اختباره الصعب الأحد في الدوري ضد يوفنتوس.

وخلافا لنابولي، لم يجد إنتر صعوبة في حجز بطاقته بفوزه الكبير على ضيفه فينيتسيا 5-1، في انتصار بنكهة فرنسية، إذ سجل أربعة من الأهداف أندي ديوف (18) وماركوس تورام (34 و51) وأنج-يوان بوني (75)، فيما كان الهدف الآخر لبيو إسبوزيتو (20)، وهدف الضيوف للبجيكي ريتشي ساجرادو (66).

ويلتقي الإنتر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة 13 يناير بين روما وتورينو.

وواصل أتالانتا صحوته بقيادة مدربه الجديد رافاييلي بالادينو، وبلغ ربع النهائي، حيث يصطدم بيوفنتوس، بعد فوزه الكبير على ضيفه جنوى المنقوص عددياً 4-0 في مستهل مشواره أيضاً.

واستفاد أتالانتا من التفوق العددي منذ الدقيقة 36 بعد طرد الإيفواري الأصل الإيطالي الجنسية سيدو فيني.

وافتتح أتالانتا التسجيل حتى قبل طرد فيني عبر الألباني بيرات جيمشيتي بكرة رأسية (19) قبل خسارته جهود الغاني كمال الدين سليمانا واستبداله بدانيال مالديني (21).

ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني، حين أضاف الهولندي مارتن دي رون الثاني من خارج المنطقة، بعد تمريرة من مالديني بالذات (54)، والكرواتي ماريو بالاتشيتش الثالث بتمريرة من جانلوكا سكاماكا، والبديل النيجيري آنيست أهانور الرابع، بعدما وصلته الكرة من الآخر الصربي لازار ساماردجيتش إثر ركلة ركنية (1+90).

وبذلك، واصل أتالانتا صحوته بقيادة بالادينو الذي خلف الكرواتي إيفان يوريتش، محققاً فوزه الثالث تواليا، بين دوري الأبطال والدوري والكأس، من أصل أربع مباريات خاضها حتى الآن بقيادة المدرب السابق لفيورنتينا.

ويصطدم أتالانتا في الدور ربع النهائي الذي خرج منه الموسم الماضي على يد بولونيا المتوج لاحقاً باللقب، مع يوفنتوس، الفائز على ضيفه أودينيزي 2-0، في فبراير.

ويلتقي الخميس بولونيا مع بارما، ولاتسيو مع ميلان وصيف البطل.

أما بالنسبة للمباراة الأخرى، تقام في 27 يناير بين فيورنتينا وكومو.