وفاة بطل الدوري الأميركي

نيويورك (أ ب)



توفي إيلدن كامبل، الفائز بلقب دوري كرة السلة للمحترفين مع ديترويت بيستونز، بعد مسيرة طويلة دامت 15 موسماً، منها تسعة مواسم مع لوس أنجلوس ليكرز.

أبلغت عائلة كامبل فريق بيستونز بوفاته، وأنه فارق الحياة، دون الإعلان عن سبب الوفاة.

ولد كامبل، الذي يبلغ طوله 180 سم، في لوس أنجلوس، ولعب تسعة مواسم في ليكرز، لكنه تُوج باللقب مع بيستونز في 2004، بعد موسم حقق خلاله 5 انتصارات على ليكرز.

شارك كامبل في 1044 مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين، وسجل أكثر من 10 آلاف نقطة، و1600 تصد، بمعدل 3. 10 نقطة، و5.9 متابعات في المباراة الواحدة. بلغ متوسط كامبل 9. 14 نقطة في المباراة الواحدة بقميص ليكرز، وتزامل مع شاكيل أونيل وكوبي براينت في موسم 1996- 1997، لكنه حقق أفضل معدلاته في موسم 1999-2000 مع شارلوت هورنتس، عندما بلغ متوسطه 3. 15 نقطة و4. 9 متابعة.

كما تنقل كامبل بين فرق أخرى مثل نيو أورلينز هورنتس، وسياتل سوبرسونيكس، ونيوجيرسي نتس قبل اعتزاله في 2005 .