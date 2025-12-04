الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلامنجو بطل البرازيل للمرة التاسعة

فلامنجو بطل البرازيل للمرة التاسعة
4 ديسمبر 2025 10:54

 
ريو دي جانيرو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نيمار ينقذ سانتوس من «الشبح»!
ميراسول يُسقط فاسكو دي جاما في الدوري البرازيلي


تُوّج فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على سييارا 1- صفر، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وشهدت هذه الجولة أيضاً، فوز براجانتينو على فيتوريا 4- صفر ، وفورتاليزا على كورينثيانز 2-1 ، وسانتوس على جوفينتود 3- صفر ، وساو باولو على إنترناسيونال
3-صفر ، وباهيا على سبورت ريسيفه 2 - صفر ، وبالميراس على أتلتيكو مينيرو 3 - صفر .
ويدين فلامنجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سامويل لينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.
ورفع فلامنجو رصيده بهذا الفوز إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج بلقب الدوري البرازيلي قبل جولة من نهاية المسابقة، في المقابل توقف رصيد سييارا عند 43 نقطة في المركز الخامس عشر.
وكان فلامنجو توج يوم الأحد الماضي بطلاً لكوبا ليبرتادوريس، للمرة الرابعة في تاريخه، ليتأهل لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي ستقام في قطر، حيث سيواجه فريق كروز أزول المكسيكي بطل كأس كونكاكاف، يوم 10 ديسمبر، على أن يواجه الفائز منهما فريق بيراميدز المصري بالدور قبل النهائي يوم 13 من الشهر نفسه.

البرازيل
الدوري البرازيلي
فلامنجو
سانتوس
كأس ليبرتادوريس
بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©