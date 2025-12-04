فلامنجو بطل البرازيل للمرة التاسعة



ريو دي جانيرو (د ب أ)



تُوّج فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على سييارا 1- صفر، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضاً، فوز براجانتينو على فيتوريا 4- صفر ، وفورتاليزا على كورينثيانز 2-1 ، وسانتوس على جوفينتود 3- صفر ، وساو باولو على إنترناسيونال

3-صفر ، وباهيا على سبورت ريسيفه 2 - صفر ، وبالميراس على أتلتيكو مينيرو 3 - صفر .

ويدين فلامنجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سامويل لينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ورفع فلامنجو رصيده بهذا الفوز إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج بلقب الدوري البرازيلي قبل جولة من نهاية المسابقة، في المقابل توقف رصيد سييارا عند 43 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان فلامنجو توج يوم الأحد الماضي بطلاً لكوبا ليبرتادوريس، للمرة الرابعة في تاريخه، ليتأهل لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي ستقام في قطر، حيث سيواجه فريق كروز أزول المكسيكي بطل كأس كونكاكاف، يوم 10 ديسمبر، على أن يواجه الفائز منهما فريق بيراميدز المصري بالدور قبل النهائي يوم 13 من الشهر نفسه.