أونيل وفرديناند يشاركان في قرعة كأس العالم

أونيل وفرديناند يشاركان في قرعة كأس العالم
4 ديسمبر 2025 11:20

 
واشنطن (د ب أ)

يشارك نخبة من نجوم الرياضة في قرعة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في واشنطن يوم الجمعة.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن قائمة النجوم المشاركين في هذا الحدث تضم توم برادي، نجم كرة القدم الأميركية السابق، وشاكيل أونيل، نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وريو فرديناند، نجم منتخب إنجلترا السابق.
قال فرديناند عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): أتشرف كثيراً بالمشاركة في هذه القرعة التاريخية».
أضاف مدافع مانشستر يونايتد السابق: «عشت هذا الحدث العالمي لاعباً، والآن أنا فخور بأداء دور مختلف مع هؤلاء النجوم للكشف عن مسار المجموعات الـ12، والتي يترقبها العالم أجمع».
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 فريقاً في الفترة من من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

أميركا
واشنطن
كأس العالم
مونديال 2026
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
شاكيل أونيل
مانشستر يونايتد
