الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كليبرز وكريس بول «نهاية المغامرة»

كليبرز وكريس بول «نهاية المغامرة»
4 ديسمبر 2025 11:22

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
تحذير منتخب ألمانيا من الثقة الزائدة في قرعة المونديال


وصلت المغامرة الثانية للمخضرم كريس بول مع لوس أنجلوس كليبرز الذي انضم إليه مجدداً الصيف المنصرم، بعدما دافع ألوانه قبل ذلك بين 2011 و2017، إلى نهايتها بقرار من النادي، وذلك وسط حديث في وسائل الإعلام المتخصصة عن توتر العلاقة بينه وبين مدربه، بسبب سوء نتائج الفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكتب ابن الأربعين عاماً في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: «عرفت للتو بأني أُرسِلت إلى المنزل»، كاشفاً أنه ترك زملاءه في أتلانتا، حيث يستعدون لمواجهة الفريق المحلي هوكس.
وأكد مدير النادي لورنس فرانك لاحقاً رحيل بول الذي عاد إلى الفريق بعقد لعام واحد، قائلاً في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية: «نحن نفترق عن كريس، لم يعد جزءاً من فريقنا، سنعمل معه من أجل الخطوة التالية في مسيرته».
ويعتقد بأن بول كان يعتزم اعتزال اللعب في نهاية الموسم الحالي، مع الأمل بتكرار سيناريو تجربته السابقة مع كليبرز، حين وصل معه إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) في كل من المواسم الستة التي أمضاها معه، من دون أن يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.
ويعاني كليبرز هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة الغربية بعدما اكتفى بـ5 انتصارات مقابل 16 هزيمة.
وفي بيانه، قال فرانك إن بول لا يتحمل مسؤولية البداية السيئة للفريق، مضيفاً: «كريس من أساطير كليبرز ويتمتع بمسيرة تاريخية، أريد توضيح أمر، لا أحد يلوم كريس على الأداء المخيب، أنا أتحمّل مسؤولية سجلنا الحالي، هناك أسباب عدة تقف خلف معاناتنا».
وأفادت شبكة «إي أس بي أن» بأن رحيل بول جاء نتيجة توتر العلاقة بينه وبين مدربه تايرون لو، ناقلة عن مصدر لم تكشف عن هويته بأن الرجلين لا يتحدثان مع بعضهما «منذ أسابيع عدة».

أميركا
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كرة السلة
لوس أنجلوس
لوس أنجلوس كليبرز
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©