كليبرز وكريس بول «نهاية المغامرة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



وصلت المغامرة الثانية للمخضرم كريس بول مع لوس أنجلوس كليبرز الذي انضم إليه مجدداً الصيف المنصرم، بعدما دافع ألوانه قبل ذلك بين 2011 و2017، إلى نهايتها بقرار من النادي، وذلك وسط حديث في وسائل الإعلام المتخصصة عن توتر العلاقة بينه وبين مدربه، بسبب سوء نتائج الفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكتب ابن الأربعين عاماً في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: «عرفت للتو بأني أُرسِلت إلى المنزل»، كاشفاً أنه ترك زملاءه في أتلانتا، حيث يستعدون لمواجهة الفريق المحلي هوكس.

وأكد مدير النادي لورنس فرانك لاحقاً رحيل بول الذي عاد إلى الفريق بعقد لعام واحد، قائلاً في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية: «نحن نفترق عن كريس، لم يعد جزءاً من فريقنا، سنعمل معه من أجل الخطوة التالية في مسيرته».

ويعتقد بأن بول كان يعتزم اعتزال اللعب في نهاية الموسم الحالي، مع الأمل بتكرار سيناريو تجربته السابقة مع كليبرز، حين وصل معه إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) في كل من المواسم الستة التي أمضاها معه، من دون أن يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.

ويعاني كليبرز هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة الغربية بعدما اكتفى بـ5 انتصارات مقابل 16 هزيمة.

وفي بيانه، قال فرانك إن بول لا يتحمل مسؤولية البداية السيئة للفريق، مضيفاً: «كريس من أساطير كليبرز ويتمتع بمسيرة تاريخية، أريد توضيح أمر، لا أحد يلوم كريس على الأداء المخيب، أنا أتحمّل مسؤولية سجلنا الحالي، هناك أسباب عدة تقف خلف معاناتنا».

وأفادت شبكة «إي أس بي أن» بأن رحيل بول جاء نتيجة توتر العلاقة بينه وبين مدربه تايرون لو، ناقلة عن مصدر لم تكشف عن هويته بأن الرجلين لا يتحدثان مع بعضهما «منذ أسابيع عدة».