«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»

عصام السيد (دبي)



ينظم غداً «الجمعة» مضمار «ميدان» حفل سباقه الثالث، الذي يتألف من ثمانية أشواط، يتصدرها سباق القرهود للسرعة «قوائم» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم.

ويتصدر ترشيحات سباق القرهود للسرعة في الشوط السادس والرئيس، «دارك سافرون» بطل سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى، وغير المهزوم في آخر ثلاثة سباقات، وينافسه «النصيب» صاحب التصنيف البالغ 108 أرطال، والقادم الجديد «رباح» الفائز مؤخراً في مضمار جبل علي، و«كلر آب» الذي يسعي للاستفادة من عامل الوزن.

ويستهل الحفل بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، ومخصص للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» بعمر سنتين، وثلاث سنوات، وتبلغ قيمة إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم.

وخُصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة» بعمر سنتين، وثلاث سنوات، وجوائزه 165 ألف درهم، والشوط الثالث لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 175 ألف درهم، والشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 190 ألف درهم، والشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 250 ألف درهم.

والشوط السابع لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 190 ألف درهم، وخُصص الشوط الثامن لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وبعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 165 ألف درهم.