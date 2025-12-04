سلتيك يستعين بمدرب فرنسي



جلاسجو (رويترز)



أعلن نادي سلتيك المنافس في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم تعيين ويلفريد نانسي مدرباً جديداً له، حيث وقع المدرب الفرنسي البالغ من العمر 48 عاماً على عقد لمدة عامين ونصف العام.

وتعاقد نانسي مع سلتيك قادماً من نادي كولومبوس كرو، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، حيث فاز بكأس الدوري الأميركي، وكأس الدوريات، وتم اختياره أفضل مدرب في الدوري الأميركي في عام 2024، كما فاز ببطولة الدوري الكندي في أول منصب تدريبي له، وذلك مع نادي مونتريال.

وقال نانسي في بيان للنادي: «أنا سعيد للغاية بتعييني مدرباً لنادي سلتيك، إنه لشرف كبير لي ولأسرتي، أعرف التاريخ (الخاص بالنادي)، وأعرف قيم سلتيك، وأعرف ما هو متوقع مني في هذه المسيرة».

واستقال بريندان رودجرز في نهاية أكتوبر الماضي، لتنتهي فترته الثانية مع النادي بعد خسارة سلتيك 3-1 أمام هارتس متصدر الدوري، وهو ما جعل الفريق يتأخر بثماني نقاط عن الصدارة، كما ودّع دوري أبطال أوروبا أمام كيرات من كازاخستان.

وتولى المدرب السابق أونيل منصب المدرب المؤقت، وحقق سلتيك أربعة انتصارات متتالية في الدوري ليصبح على بعد نقطتين من هارتس مع وجود مباراة مؤجلة.

وقال ديرموت ديزموند المساهم الرئيس في سلتيك: «أود أن أضيف شكري الخالص إلى مارتن على كل ما فعله في الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف: «كان الرجل الذي كنا نأمل أن يتمكن من مساعدتنا في تجاوز الأسابيع القليلة الماضية بشكل إيجابي».

وستكون أول مباراة لسيلتيك تحت قيادة نانسي على أرضه أمام هارتس يوم الأحد المقبل.