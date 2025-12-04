الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال

أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
4 ديسمبر 2025 12:09

 
لندن (د ب أ)

حافظ أرسنال على زمام المبادرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على برينتفورد 2-صفر، لكن ميكيل أرتيتا يخشى أن يكون ذلك قد جاء على حساب ثمن ما.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال عزز سلسلة عدم الخسارة إلى 18 مباراة في المسابقات كافة، بفضل هدفي ميكيل ميرينو وبوكايو ساكا، حيث كان هذا هو الانتصار الثامن على التوالي على أرض الفريق، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وتلقى أرسنال صفعة جديدة، حيث كان يلعب بالفعل من دون قلبي الدفاع جابرييل ماجاليس، وويليام ساليبا بسبب الإصابة، بعد أن غادر قلب دفاع آخر، كريستيان موسكيرا، الملعب متعثراً قبل نهاية الشوط الأول.
وبشكل أكثر إثارة للقلق، غادر ديكلان رايس، الذي قدم أداءً رائعاً إضافياً، الملعب متعثراً قبل 10 دقائق من النهاية بسبب ما بدا أنه مشكلة في الساق.
وبعد أن لعب أرسنال أمام توتنهام، وبايرن ميونخ، وتشيلسي الأسبوع الماضي، انتهز أرتيتا الفرصة ليمنح راحة لساكا وجورين تيمر وإيبريتشي إيز أمام برينتفورد، ولكن مع مشاكل الإصابات قبل مباراة السبت أمام أستون فيلا، تساءل أرتيتا عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال:«الراحة، هذه كلمة إيجابية جدا لنستخدمها - كان علينا إجراء بعض التغييرات».
وأضاف:«كان لدينا أسبوع متطلب جداً على كل المستويات، طلب منا اللعب بعد ثلاثة أيام، مع يوم أقل للراحة مقارنة بهم».
وقال: «من الواضح أن هذا ليس خبراً جيداً أبداً. اضطر ديكلان للخروج، لا نعرف بعد، علينا الانتظار لمعرفة حالته، ويمكنه أن يسير، لا يمكنه أن يلعب، الأمر هو، أنه لعب عدداً كبيراً من الدقائق، وأيضاً، لعبنا ليلة الأربعاء وعلينا اللعب صباح السبت كذلك».
وأضاف:«يمكننا لعب الدقائق، لكن إذا كان بالإمكان منحنا القليل من الوقت الإضافي للتعافي، وجعل رفاهية هؤلاء اللاعبين أسهل قليلاً، فسوف يكون ذلك رائعاً».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
