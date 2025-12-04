قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!



واشنطن (د ب أ)



تحتكر المنتخبات الأوروبية نصيب الأسد طوال تاريخ كأس العالم الممتد لـ96 عاماً منذ النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930 وحتى النسخة الاستثنائية القادمة المقرر إقامتها في صيف 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقام قرعة مونديال 2026، الجمعة في واشنطن، كما ستكون النسخة القادمة استثنائية على مستوى عدد المنتخبات المشاركة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بزيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، علماً أن النسخ الأولى من المسابقة تراوح عدد المشاركين فيها بين 13 و15 و16 منتخباً بين دورتي 1930 و1978 بالأرجنتين.

وبعدها زاد عدد المنتخبات إلى 24 فريقاً منذ مونديال 1982 بإسبانيا حتى مونديال 1994 بالولايات المتحدة، وزاد عدد الفرق مجدداً إلى 32 منتخباً منذ مونديال فرنسا 1998 حتى النسخة الأخيرة في قطر 2022، وطوال هذه النسخ كان لقارة أوروبا عدد المقاعد الأكبر، حيث شارك 4 منتخبات في مونديال 1930 وزاد العدد إلى 12 منتخباً في مونديالي 1934 و1938، وتراجع العدد إلى 5 منتخبات في مونديال 1950، وسط تأثر القارة العجوز بأجواء الحرب العالمية الثانية.

زاد العدد مجدداً إلى 12 منتخباً أوروبياً في مونديالي 1954 و1958، وتراجع إلى 10 منتخبات في نسختي 1962 و1966، ثم 9 منتخبات في مونديالي 1970 بالبرازيل، و1974 بألمانيا، وقفز مجدداً إلى 10 منتخبات في مونديال 1978 .

ووصلت المشاركة الأوروبية إلى رقم قياسي بوجود 14 منتخباً أوروبياً في مونديال 1982 و1986 و1990، وتراجعت إلى 13 منتخباً في مونديال 1994، ثم قفزت لرقم قياسي جديد بوجود 15 منتخباً في 1998 و2002، وتراجعت إلى 14 منتخباً في مونديال 2006 و13 في مونديال 2010 و2014، وقفزت إلى 14 منتخباً في مونديال 2018، وتراجعت إلى 13 منتخباً في مونديال 2022، وتستعد لقفزة تاريخية جديدة بوجود 16 منتخباً في النسخة القادمة بعد الانتهاء من تصفيات الملحق الأوروبي في مارس.

شارك في نسخ كأس العالم على مدار تاريخه 33 منتخباً، وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا، وصربيا وسويسرا وهولندا والسويد وروسيا والتشيك والمجر وبولندا والبرتغال وأسكتلندا والنمسا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا والدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية واليونان وتركيا، وويلز وسلوفينيا وأوكرانيا وألمانيا الشرقية وسلوفاكيا والبوسنة وأيسلندا وإسرائيل.

ومن أصل 24 نسخة، كان لأوروبا نصيب الأسد أيضاً على مستوى الاستضافة باحتضان 11 مونديالاً في إيطاليا 1934 و1990 وفرنسا 1938 و1998 وسويسرا 1954 والسويد 1958 وإنجلترا 1966 وألمانيا 1974 و2006 وإسبانيا 1982 وروسيا 2018، كما تستعد إسبانيا لاستضافة النسخة المئوية في 2030 بمشاركة البرتغال والمغرب.

على مستوى الإنجازات، حققت أوروبا 50% من ألقاب كأس العالم بتتويجها بـ 12 لقباً، حيث فازت ألمانيا وإيطاليا باللقب أربع مرات مقابل لقبين لفرنسا في 1998 و2018 ولقب وحيد لإنجلترا في 1966 وآخر لإسبانيا في 2010.

وتستعد للمشاركة في مونديال 2026 منتخبات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وسويسرا وهولندا وكرواتيا والبرتغال وأسكتلندا والنمسا والنرويج، وستلحق بها 4 منتخبات أخرى من مرحلة الملحق الأوروبي، وهي إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة، أو أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا، أو تركيا أو رومانيا أو كوسوفو أو الدنمارك أو مقدونيا الشمالية أو التشيك أو جمهورية أيرلندا.

في المقابل لم يسبق لـ21 منتخباً أوروبياَ التأهل لكأس العالم، وهي لوكسمبورج، فنلندا، قبرص، ألبانيا، مالطا، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، جزر فارو، سان مارينو، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، جورجيا، كازاخستان، ليشتنشتاين، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، أندورا، مونتنيجرو، جبل طارق، كوسوفو.