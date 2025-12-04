الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة

دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
4 ديسمبر 2025 12:20

 
علي معالي (أبوظبي)
سجلت مباريات دوري رجال السلة رقماً قياسياً يتحقق لأول مرة في تاريخ اللعبة، بانتهاء 11 مباراة بتخطي حاجز الـ100 نقطة في 7 جولات انتهت بها منافسات الدور الأول من المسابقة، في البطولة التي يشارك فيها 9 أندية، حيث تصدّر فريق الشارقة قائمة الفرق التي تخطت حاجز الـ100 نقطة في أربع مباريات حتى الآن بالدور التمهيدي الأول بالفوز على الوحدة 101-50 في الجولة الثانية، وعلى الظفرة 103-86 في الجولة الرابعة، وعلى البطائح 108-105 في الجولة الخامسة، وعلى شباب الأهلي 110-106 في الجولة السابعة.
وحلّ فريق النصر وصيفاً بـ3 مباريات بالفوز على الوصل في الجولة الأولى 101-85، وعلى الوحدة 121-50، في الجولة الرابعة، وعلى الجزيرة في الجولة السابعة 104-67.
وتخطى شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة في مباراتين، الأولى على الوحدة 101-41 في الجولة الأولى، وعلى الجزيرة 106-73 في الجولة الرابعة، وبنفس الرصيد فريق البطائح بالفوز على الوصل 102-91 في الجولة الرابعة، وعلى الوحدة 102-50 في الجولة السابعة.
من جهة أخرى، تنطلق غداً مباراتا الوحدة مع شباب الأهلي على صالة اتحاد الجودو، والجزيرة مع الشارقة بملعب الجزيرة في السابعة والنصف مساء، ويتصدر المسابقة بعد مرور 7 جولات فريق النصر برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الشارقة، ولكن العميد يتصدر بفارق المواجهات المباشرة، ويحلّ شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، والبطائح رابعاً بنفس الرصيد، ثم الوصل في المركز الخامس بـ10 نقاط، والظفرة والجزيرة ولكل منهما 8 نقاط، ثم الوحدة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

