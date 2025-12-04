الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نيمار ينقذ سانتوس من «الشبح»!

نيمار ينقذ سانتوس من «الشبح»!
4 ديسمبر 2025 12:56

 
ساو باولو (أ ف ب)

سجّل النجم المخضرم نيمار ثلاثية لسانتوس أمام جوفنتود (3-0) في بطولة البرازيل لكرة القدم، وهو فوز يبعد ناديه الأم عن شبح الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.
وأحرز النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي أهدافه في الدقيقتين 6 و65، ثم من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليصل إلى حاجز 150 هدفاً مع النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.
وقال نيمار (33 عاماً) في تصريحات نشرها سانتوس: «أنا سعيد جداً للوصول إلى هذا الرقم، أشكر جميع زملائي الذين كانوا جزءاً من الفريق على مرّ السنوات».
وهذه أول ثلاثية يسجلها المهاجم منذ أبريل 2022 عندما كان في صفوف سان جيرمان، خلال الفوز خارج أرضه على كليرمون 6-1 في الدوري الفرنسي.
وكان نيمار تعرّض لإصابة في الفخذ اليمنى منتصف سبتمبر، قبل أن يعود مطلع نوفمبر، ومنذ ذلك الحين، سجل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات له.
ويحتل سانتوس المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن فيتوريا صاحب المركز السابع عشر وأول المهددين بالهبوط.
ويخوض الفريق السابق للأسطورة بيليه الأحد مباراة صعبة خارج أرضه أمام كروزيرو (الثالث)، لتأكيد بقائه في الدرجة الأولى.

البرازيل
الدوري البرازيلي
سانتوس
نيمار
برشلونة
باريس سان جيرمان
