1500 لاعب يمثلون 35 دولة في الألعاب «البارالمبية الآسيوية» للشباب

علي معالي (دبي)

حددت اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025، الأربعاء المقبل موعدا لحفل الافتتاح باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، وأكملت كافة الترتيبات لإنجاح هذا الحدث القاري المهم، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويتنافس في نسخة دبي 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في 11 لعبة هي: ألعاب القوى، السباحة، البوتشيا، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، كرة الهدف، الريشة الطائرة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين، التايكواندو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس دبي الرياضي للإعلان عن رعاة الحدث بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وعدد من ممثلي الرعاة.

أثنى سعيد حارب على جهود اللجنة المنظمة للحدث والرعاة الحدث، وقال: «سعادتنا كبيرة أن تتزامن استضافة دبي لهذه الدورة الرياضية الكبرى مع احتفالاتنا الوطنية الواسعة بعيد الاتحاد رقم 54، والذي يجسّد تلاحم القيادة مع الشعب ونجاحات ومسيرة حافلة بالإنجازات والتميز في جميع مجالات الحياة، ويسرنا أن يشاركنا احتفالاتنا الوطنية وفود من 35 دولة يمثلهم أكثر من 1500 رياضي ورياضية، حيث نحتفي معاً بنجاحات وريادة دولة الإمارات على مستوى العالم».

وأضاف «استضافتنا لهذا الحدث العالمي الرياضي الكبير للمرة الثانية بعد النجاح الكبير للاستضافة الأولى عام 2017، يؤكد قدراتنا التنظيمية العالية وثقة العالم بها وكفاءة أبناء الوطن، والتي تجسّدت في النجاحات التنظيمية لجميع المناسبات».

من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد أن استضافة دبي لهذا الحدث المهم بكل فخر واعتزاز رغم ما واجهناه من تحديات ضيق الوقت وظروف الاستضافة، فإن إيماننا برسالة هذه الدورة لتمكين أصحاب الهمم ودعم مسيرتهم الرياضية منحنا الدافع لإنقاذ الألعاب وتحويل التحديات لفرص.

ووجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي والرعاة وإلى اللجنة البارالمبية الآسيوية على ثقتها، مبيناً أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظر لهذا الحدث بأنه منصة لزرع الأمل وتعزيز التنافس الشريف.

وقال: إنه على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، ونتواصل مجدداً لتعزيز هذه الصورة لنقدم للعالم تجارب مذهلة تاركة أثراً يُحتذى على الصعيد الآسيوي.

وأضاف: اللجان المختلفة تسعى إلى إبراز الوجه الحضاري للإمارات ودبي بتقديم بطولة قارية مميزة تعزز نجاحات استضافتنا للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب عام 2017.

من جانبه أكد ماجد العصيمي فخر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لأصحاب الهمم، مما كان له المردود الإيجابي على الحركة البارالمبية في الدولة والقارة الآسيوية والعالم، مشيراً إلى أن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لكل تفاصيل الحدث وتوجيهاته المستمرة بدعم «أصحاب الهمم» في كافة المجالات، كان لها أثر وصدى في القارة الآسيوية والحركة البارالمبية الدولية.

وأشار العصيمي إلى حرص «القارة الآسيوية» الاستثمار في الشباب وتطوير النشء من أجل مستقبل أفضل ضمن استراتيجية «البارالمبية الآسيوية» لاستمرار ألعاب الشباب وتوفير كل عوامل النجاح لجيل المستقبل.

وتشمل قائمة الرعاة بلدية دبي، هيئة تنمية المجتمع، شيري، شوبا العقارية، مجموعة شلهوب، دبي الصحية، دبي الرياضية، سوانك للتطوير العقاري، بيوميرك، الإمارات سبورتس، السوق الحرة دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مواصلات الإمارات، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، هيئة الطرق والمواصلات، بريسكوت العقارية، فوروم جروب، ماي دبي، مطارات دبي، هيئة دبي للثقافة والفنون، وزارة الأسرة، نادي شباب الأهلي - دبي، شرطة دبي، مجمع حمدان الرياضي، كلية التقنية العليا، المدرسة الأميركية العالمية، فندق ميلينيوم بلايس مردف، ميدان الإمارات للهوكي، بيركلي للخدمات، الدفاع المدني دبي، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مركز محمد بن راشد للفضاء، متحف المستقبل.