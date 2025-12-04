الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي تستضيف الجولة الختامية لبطولة العالم لـ«إكس كات»

دبي تستضيف الجولة الختامية لبطولة العالم لـ«إكس كات»
4 ديسمبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي فعاليات الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويتطلع فريق الفيكتوري إلى حسم اللقب العالمي، مع تصدره الترتيب العام برصيد 130 نقطة، متقدماً على فريق بريطانيا صاحب الـ108 نقاط.
وتقيم اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل للإعلان عن جميع تفاصيل البطولة العالمية بحضور ممثلي الجهات الدولية وشركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية، إلى جانب الاجتماع التنويري للفرق والسائقين المشاركين في المنافسات.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى شاطئ «سنسيت بيتش» بجميرا، الذي يستضيف المنافسات الرسمية، حيث تقام التصفيات التأهيلية والسباق الرئيسي الأول يوم الجمعة 12 ديسمبر، على أن تقام التصفيات التأهيلية الثانية يوم السبت 13 ديسمبر، ثم يقام السباق الرئيسي الثاني الأحد 14 ديسمبر، ويعقبها ليلاً حفل تتويج الفائزين وجوائز الموسم العالمي.
وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الترتيبات جارية لإقامة سباق جائزة دبي الكبرى الختامي للموسم، وفق أعلى المستويات التنظيمية، وبما يواكب النجاحات التي تحققها دبي سنوياً باحتضان هذه الجولة الختامية للموسم العالمي لسباقات إكس كات، حتى أصبحت علامة ملازمة لها في عالم الرياضات البحرية، خصوصاً في ظل تألق فريق فيكتوري، الذي نتطلع أن ينجح في حسم الفوز باللقب هذا الموسم، ويتوج جهود السائقين الإماراتيين سالم العديد وعيسى آل علي، وجميع أعضاء فريق فيكتوري من إداريين وفنيين، حيث كان لكل منهم دور مهم في هذا التفوق.
وكان فريق فيكتوري عزّز موقعه في صدارة ترتيب بطولة العالم للزوّارق السريعة فئة «إكس كات»، وذلك بتألقه في الجولة الثانية، التي أقيمت في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي، بحصول الفريق على 65 نقطة من الفوز بالمركز الأول في السباق الرئيسي الأول، والمركز الثاني في السباق الرئيسي الثاني.

اكس كات
بطولة العالم لزوارق اكس كات
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
فيكتوري تيم
