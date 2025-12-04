الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كورتوا: محظوظ لأن مبابي ليس ضدي!

كورتوا: محظوظ لأن مبابي ليس ضدي!
4 ديسمبر 2025 13:34

 
مدريد (د ب أ)

أشاد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بزميله الفرنسي كيليان مبابي بعد الفوز على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني.
وسجل مبابي، نجم ريال مدريد هدفين، في الدقيقتين 7 و59 وصنع هدفاً لمواطنه الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا هدفاً في الدقيقة 42، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم منها 4 أهداف من ضربات جزاء.
وأكد كورتوا في تصريحات، أوردها الموقع الرسمي لريال مدريد، أن مبابي «يلعب في مستوى آخر تماماً»، وأن وجوده في الفريق يمثل امتيازاً كبيراً.
وقال الحارس البلجيكي: «مبابي لا يمكن إيقافه، خلال المباراة فكرت للحظة كم أنا محظوظ لأنه يلعب معنا، ولا أضطر لمواجهته، إلا مع المنتخب الفرنسي طبعاً، إنه في مستوى مختلف، ونستمتع كثيراً بأدائه ومساهمته، أتمنى أن يستمر بهذه القوة».
وتطرّق كورتوا إلى تصدياته خلال مواجهة بلباو، قائلاً: «هذه لحظات يحتاجني فيها الفريق، وأنا سعيد بأنني كنت في الموعد، خصوصاً في التصدي الثاني، قرأت اللعبة جيداً».
وعن تقييمه للمباراة، قال كورتوا إن «الفوز كان ضرورياً، كانت مباراة مهمة، وعلى ملعب صعب، كان من المهم أن ننتصر بعد سلسلة التعادلات، وحققنا ذلك من خلال العمل الجماعي، والضغط الجيد، والحدة منذ البداية، هذا ما منحنا الفوز، وتحسناً في كل الجوانب، الإيقاع والحدة وطريقة اللعب، أمام جيرونا افتقدنا التركيز والضغط في الشوط الأول، هجومياً ودفاعياً، لا يمكن مقارنة المباراتين لأن أتلتيك يلعب بشكل مفتوح، لكن أداءنا كان ممتازاً».

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيك بلباو
تيبو كورتوا
كيليان مبابي
