الرياضة

مدرب ريال مدريد يتحدث عن «لحظة مفصلية»!

مدرب ريال مدريد يتحدث عن «لحظة مفصلية»!
4 ديسمبر 2025 13:36

 
مدريد (د ب أ)

ريال مدريد يعلن غياب أرنولد لمدة شهرين
إصابة أرنولد تربك ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي


أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بحالة التركيز العالية لفريقه، مؤكداً أن الأداء أمام أتلتيك بلباو كان «الأكثر تكاملاً هذا الموسم»، في مباراة اعتبرها لحظة مفصلية بعد سلسلة من التعادلات خارج الديار.
وعاد فريق ريال مدريد لطريق الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 7 و59 وصنع هدفاً لمواطنه الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا هدفاً في الدقيقة 42 .
ورفع مبابي رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم منها 4 أهداف من ركلات جزاء.
وصحح الفريق المدريدي بهذا الفوز مساره بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام إلتشي، وجيرونا ورايو فاييكانو، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.
وأكد ألونسو في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن لاعبيه دخلوا اللقاء بعقلية الفوز وإيقاع قوي منذ الدقائق الأولى، موضحاً: «كانت مباراة مهمة جداً، أردنا تغيير الديناميكية، وجئنا بالتحضير المناسب، لعب الفريق بتركيز طوال 90 دقيقة، ولم نمنح الخصم سوى فرص قليلة للغاية».
وأضاف ألونسو أن الشوط الأول حمل أفضل نسخة لفريقه هذا الموسم، نظراً لصناعة الفرص وجودة التحركات، معتبرا أن اللعب بهذه السلاسة في ملعب صعب مثل سان ماميس يؤكد تطور اللاعبين واستجابتهم لضغط المرحلة.
وتحدث مدرب النادي الملكي عن هدفي كيليان مبابي، وقال: «يعيش لحظة رائعة، سجل هدفين رائعين، وتحركاته وانسجامه مع فينيسيوس كانا مميزين، الفريق دخل بعقلية الفوز وبإيقاع عالٍ، وفرضنا سيطرتنا على مجريات الشوط الأول، ثم واصلنا التحكم في مجريات اللقاء في الشوط الثاني رغم انخفاض الاستحواذ قليلاً».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله، إن هذا الفوز يمثل دفعة قوية قبل العودة إلى اللعب على أرض الفريق في الجولة المقبلة.
وأشاد المدرب بتألق الحارس تيبو كورتوا قائلاً: «تصدياته ليست أمراً جديداً، لقد ساعدنا على الحفاظ على الأفضلية ومواصلة البناء الهجومي بثقة».
ولدى سؤاله حول مدى توافق أردا جولر مع جود بيلينجهام، أجاب ألونسو: «اللاعبان متوافقان تماماً، أردا خاض ثلاث مباريات متتالية، وكامافينجا لم يبدأ المباراة الماضية، ولذا كان القرار فنياً بحتاً، لدينا مباريات كل ثلاثة أيام ونعمل على تدوير اللاعبين».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيك بلباو
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
