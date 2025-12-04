الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سكيك إلى نهائي «روليار كلاسيك البرتغال» للجولف

سكيك إلى نهائي «روليار كلاسيك البرتغال» للجولف
4 ديسمبر 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

تأهل أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، إلى الجولة النهائية في بطولة روليار ألجارف كلاسيك التي تُقام على ملعب أكونور بمنتجع أميندويرا بالبرتغال، ضمن جولة مينا للجولف، في خطوة إيجابية للاعب الذي يشارك في ثاني بطولاته الدولية بعد احترافه اللعبة.
وسجل سكيك ضربتين فوق المعدل لليوم الثاني على التوالي برصيد 74 ضربة، ليكون إجمالي رصيده 4 ضربات فوق المعدل، بعد ختام أول جولتين بإجمالي 148 ضربة، وهو ما كان كافياً له لدخول قائمة المتأهلين إلى الجولة الثالثة والنهائية في البطولة، إذ تقام منافسات بطولات جولة مينا للجولف بنظام 54 حفرة على مدة 3 أيام لكل منها.
وتقدم كريس وود إلى صدارة الترتيب، بعد أداء قوي في الجولة الثانية التي سجل فيها 4 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 11 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربة عن أقرب مطارديه قبل الجولة الأخيرة.
ويتأخر الاسكتلندي أيدان أوهاجان بضربة في المركز الثاني، مسجلاً 10 ضربات تحت المعدل، بعد أن سجل 69 ضربة بثلاث ضربات تحت المعدل.
ويبقى الأيرلندي ماكس كينيدي في المركز الثالث، مسجلاً 8 ضربات تحت المعدل، وأظهر الأيرلندي ثباتاً ملحوظاً في الأداء، كما قدّم البرتغالي فاسكو ألفيس أداءً مميزاً في الجولة الثانية، ليتقدم بسرعة في صدارة الترتيب، وينضم إلى 6 لاعبين سجلوا 6 ضربات تحت المعدل. 
وتُعد جولة مينا للجولف مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الجولف، إذ تمنح اللاعبين نقاطاً في هذا التصنيف وتوفّر لهم مسارات تطويرية واضحة.
ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 100 ألف دولار، ويحصل البطل على جائزة 18 ألف دولار.
وتنظم جولة مينا للجولف 12 بطولة هذا الموسم، في دول البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

الإمارات
الجولف
البرتغال
أحمد سكيك
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©