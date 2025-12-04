«أبطال الأولمبياد» في تحدي «مونديال الملاكمة»



دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة «النسخة 23» لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي ينظمها الاتحاد الدولي، عن مواجهات مثيرة، في الحدث الذي تُقام فعالياته في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتمتد إلى 13 ديسمبر الجاري، بجوائز قياسية تتجاوز 8 ملايين دولار.ويخوض ممثلا الإمارات اختبارين أفريقيين، حيث يلتقي سلطان النعيمي مع التنزاني محمد فاكي، غداً، في وزن الديك 51 إلى 54 كيلو جراماً، فيما يواجه نواف الزحمي منافسه ماسيبوليلي سيجويلا يوم الأحد في وزن الريشة 54-57 كيلو جراماً.

وأكد عمر صالح الجابري، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، ورئيس اللجنة الفنية، أهمية إقامة البطولة العالمية على أرض الدولة، لما تمثله من حراك رياضي يسهم في نشر وتطوير الملاكمة، إلى جانب تعزيز الجوانب الاقتصادية والترويجية للدولة حول العالم، من خلال الفعاليات المرافقة الأخرى للمنافسات الرياضية.

وأوضح الجابري أن الغاية من المشاركة رفع مستوى الملاكمة في الدولة، ومنح سلطان النعيمي ونواف الزحمي الفرصة، لمقارعة هذه المستويات المرتفعة من الرياضيين أصحاب الخبرات المتراكمة في البطولات الدولية والأولمبية، وأن تسهم مشاركتهما في مواصلة جهود نشر اللعبة في الدولة، وإبرازها في صفوف قطاعات الواعدين.

وشارك في القرعة ملاكمون بارزون، منهم حسن بوي دوسماتوف، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، وخوليو لا كروز، الحائز ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، وعبد الملك خاليكوف، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وقال كريس روبرتس، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي: «المسرح جاهز لإحدى أفضل بطولات العالم في التاريخ، حيث يشارك عدد من ألمع الأسماء في عالم الملاكمة للهواة، حسن بوي دوسماتوف، وعبد الملك خاليكوف، ولورين ألفونسو دومينجيز، وسيد جمشيد جعفروف، ونوربيك، وأيبيك أورالباي، والملاكم الأسطوري خوليو لا كروز، وهم يدركون الآن من يقف حائلاً بينهم وبين الميدالية الذهبية التي تُغيّر حياتهم مع جوائز مالية تتخطى 8 ملايين دولار».