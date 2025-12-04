مدرب تونس ينتقد توقيت كأس العرب!



الدوحة (أ ف ب)



اعتبر المدرب التونسي نبيل معلول أن «تحضير منتخب تونس لكأس العرب لم يكن جيداً»، في وقت يبحث «نسور قرطاج» أمام فلسطين عن تعويض خسارتهم الافتتاحية أمام سوريا بهدف.

وأضاف معلول الذي أشرف على منتخب تونس آخر مرة عام 2018، في حديث لوكالة فرانس برس: «كان من الأولى استدعاء منتخب رديف للمشاركة في كأس العرب على غرار ما فعلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب».

وأضاف أن خسارة تونس في أولى المباريات وأيضاً المنتخب القطري (أمام فلسطين 0-1) «بعثر أوراق المجموعة الأولى»، مشيداً بالمنتخبين السوري والفلسطيني وما قدماه في ظهورهما الأول بالبطولة.

وتطرّق مدرب القادسية الكويتي حالياً إلى تعادل الكويت مع مصر 1-1، معتبراً أن «الأزرق» أهدر فوزاً ثميناً بسبب غياب التركيز في آخر دقائق المباراة.

وشدد ابن الثانية والستين على أن ثمة صعوبة في التنبؤ بالمنتخبات التي ستواصل مهمتها بنجاح حتى النهاية لتحقيق اللقب.

وانتقد لاعب الوسط الدولي السابق توقيت إقامة كأس العرب (1-18 ديسمبر)، وسط انشغال المنتخبات الأفريقية بالتحضير لكأس أمم أفريقيا في المغرب (21 ديسمبر إلى 18 يناير)، في ظل عدم القدرة على الاستعانة بالعديد من العناصر المؤثرة في المنتخبات لانشغالهم في الدوريات الأوروبية المهمة.

شرح معلول الذي قاد المنتخب التونسي لكأس العالم 2018: «توقيت إقامة كأس العرب سيئ»، مشيراً إلى إمكانية إقامة البطولة في توقيت أفضل، لاسيما في أيام توقف الاتحاد الدولي، وبالتنسيق مع الفيفا لتوفير غطاء على أثره تتمكن المنتخبات من الاستعانة بالمحترفين.

وأضاف معلول: «لم يراع الفيفا تجهيزات منتخبات شمال أفريقيا لبطولة كأس الأمم، والتي ستنطلق عقب ختام كأس العرب بأيام معدودة، لافتاً إلى أن هناك صعوبة في اعتماد منتخبات شمال أفريقيا على العناصر الأساسية بالوقت الحالي، لأسباب كثيرة منها انشغال أكثر من 90 بالمئة من اللاعبين في تلك المنتخبات مع أنديتهم الأوروبية وفي شتى أنحاء الدوريات حول العالم».

وعن أسباب تجاهل العديد من المنتخبات المحترفين في الدوري الكويتي، لاسيما المصري عمرو عبد الفتاح، والتونسي ياسين الخنيسي وكلاهما ينشط في صفوف الكويت الكويتي، قال معلول: «الدوري الكويتي في مستوى أقل من المتوسط»، لافتاً أن هذا الأمر يصرف أنظار مدربي المنتخبات عن اللاعبين المتواجدين فيه.