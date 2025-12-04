طائرات من دون طيار مدعَّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن تنظيم حركة التنقّل خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي يقام حتى يوم الأحد المقبل، وأكد المركز توظيف كل الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات التنقّل وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.

وأوضح المركز أنه سيقوم بتنظيم وإدارة الحركة المرورية خلال مركز التحكم المروري في جزيرة ياس عبر التحكم بالإشارات الضوئية، ونشر الرسائل الإرشادية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة لتحديث الجمهور بمستجدات الحركة المرورية حول منطقة الفعالية وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما سيتم توفير دوريات «خدمة مساندة الطرق» لإدارة الحركة المرورية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الطوارئ مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، أو شحن البطارية، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وسيقوم المركز بتشغيل طائراتٍ من دون طيار مدعَّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحركة المرورية للتعامل مع الازدحامات المرورية. كما ستتولى المنظومة اكتشاف حالات التوقّف غير النظامي للمركبات في الطريق ومناطق تحميل وتنزيل الركاب وتوثيقها آلياً عبر قراءة لوحات المركبات وعرض المركبات المخالفة بشكل فوري في مركز التحكم للتعامل معها.

وستُراقَب مناطق اصطفاف مركبات الأجرة وتُحدَّد نسب الإشغال والاحتياج التشغيلي بشكل لحظي بما يدعم توافر الخدمة ويُقلّص أوقات الانتظار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الأطر التشريعية المعمول بها لضمان السلامة وحماية الخصوصية.



المركبات ذاتية القيادة

وتعزيزاً لدور أبوظبي الريادي في مجال النقل الذكي، سيقوم مركز النقل المتكامل بتوفير أسطول مكوّن من 15 مركبة ذاتية القيادة خلال فترة الفعالية لخدمة الزوّار وإبراز جاهزية الإمارة المتقدمة في تبنّي تقنيات المستقبل.

وستعمل المركبات ذاتية القيادة على مسارات ومواقف محددة في جزيرة ياس لنقل الجمهور بين نقاط رئيسية بالقرب من حلبة السباق من الساعة 3 إلى 10 مساءً، بما يعزز سهولة الحركة، ويوفّر تجربة تنقل سلسة وحديثة، وسيتم الإشراف على إدارة ومراقبة هذه المركبات من خلال المنصة الذكية التي تم إطلاقها حديثاً.

ويمكن للجمهور استخدام الأسطول التشغيلي الحالي المكون من أكثر من 30 مركبة ذاتية القيادة للتنقل بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومطار زايد الدولي وجزيرة الريم وجزيرة المارية في المناطق المتاحة من خلال التطبيقات الذكية لشركة أوبر وتكساي.

حافلات النقل العام

وأشار المركز إلى أنه تم تخصيص 82 حافلة من حافلات النقل العام لنقل الزوار ومنظمي الحدث، حيث تعمل خدمة الحافلات على خط ياس الدائري لنقل الزوار من ياس مول عند بوابة تريانو وعند مواقف وارنر براذرز إلى كلٍ من بوابات حلبة السباق، وفنادق جزيرة ياس، والمنطقة الترفيهية. فضلاً عن تخصيص قرابة 3000 مركبة أجرة لخدمة الجمهور ومنظمي الحدث طوال فترة الفعالية.

كما سيعمل المركز على تنظيم حركة مركبات الأجرة قبل بدء الحدث وحتى الانتهاء منه، بما يشمل الفعاليات والحفلات الترفيهية المصاحبة. وقد تم تخصيص موقعين لخدمات النقل بمركبات الأجرة في منطقة السباق والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى منطقة الفنادق وعروض الألعاب النارية، بما يضمن سهولة وصول الجمهور إلى وجهاتهم. وستشمل الخدمة مركبات الأجرة العادية والخاصة (مثل أوبر وكريم)، مع وضع خطة شاملة لضمان جودة الخدمة وتفعيل تعرفة الفعاليات الخاصة.

وسيَتواجد مشرفون ومراقبون من المركز والشركات المشغلة لتنظيم الحركة، وتوجيه الزوّار إلى المواقف المخصصة ومناطق وقوف مركبات الأجرة وحافلات النقل العام، مع توزيع المراقبين في أماكن الازدحام ومتابعة سير الحركة بالتنسيق مع إدارة الفورمولا 1 وشرطة أبوظبي لحل أي تحديات قد تواجه الزوار.

ويُعد مركز النقل المتكامل ومنذ انطلاقة بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، شريكاً استراتيجياً فاعلاً إلى جانب اللجنة المنظمة للفعالية، حيث يسهم في توفير وإدارة الحدث في مجال النقل والحركة المرورية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبإشراف فريق عمل إماراتي مؤهل لتنفيذ المهام بكفاءة عالية والمشاركة في التنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة.

ويذكر أن المركز بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1، يسهم بشكل فعّال في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي ضمن جهوده الحثيثة لدعم التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، الأمر الذي يعزّز الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزائري إمارة أبوظبي من خلال توفير منظومة نقل متكاملة تتميّز بالأمان والراحة.