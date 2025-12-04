الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

معسكر داخلي لكلباء وودية أمام الرياض السعودي

معسكر داخلي لكلباء وودية أمام الرياض السعودي
4 ديسمبر 2025 16:00


فيصل النقبي (كلباء)

أعلن نادي كلباء إقامة معسكر داخلي، خلال فترة التوقف الحالية، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل استئناف منافسات الموسم، ويستهل الفريق برنامج معسكره بخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق الرياض السعودي، الذي يقيم معسكره، خلال هذه الفترة، على ملاعب نادي كلباء، في إطار التعاون الرياضي المشترك بين الأندية في دول الخليج العربي، بهدف تبادل الخبرات، وتوفير بيئة إعداد مثالية لكلا الفريقين.
ويهدف الجهاز الفني لكلباء من خلال المعسكر إلى رفع المستوى البدني للاعبين، وتجربة عدد من الخيارات التكتيكية، والوقوف على مستويات العناصر الشابة، إضافة إلى تعزيز الانسجام داخل الفريق قبل العودة الرسمية للمباريات.
وأكدت إدارة نادي كلباء أن استضافة فريق الرياض، وإقامة المباراة الودية تأتي ضمن رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات، وتعميق التعاون بين الأندية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير اللعبة، ورفع جودة المنافسات في المنطقة.
وسيواصل كلباء برنامجه التحضيري، خلال الأيام المقبلة، متضمناً تدريبات مكثفة، ومجموعة من المباريات الودية، في إطار سعي الفريق للاستعداد الأمثل لما تبقى من استحقاقات الموسم.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
الرياض
الدوري السعودي
