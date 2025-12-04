عجمان تستضيف كأس آسيا لمصارعة الذراعين بمشاركة 25 دولة



عجمان (وام)

يستضيف مركز شباب عجمان من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة التي ترعاها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة واسعة من 25 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور أكثر من 200 متنافس، من بينهم لاعبو الإمارات من المواطنين والمقيمين.

وتشهد البطولة سلسلة من المواجهات ضمن فئات متعددة للرجال والسيدات، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تهدف إلى تقديم تجربة متنوعة وممتعة للجماهير خلال فترة البطولة.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن استضافة كأس آسيا لمصارعة الذراعين في ديسمبر الجاري تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الرياضية ودعم استقطاب الفعاليات الدولية إلى عجمان، مما يؤكد حرص الدائرة على توفير تجربة تنظيمية متكاملة تعكس مكانة الإمارة، وتقدم بطولة متميزة ترقى إلى تطلعات المشاركين والجمهور

وبدوره، أكد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أهمية الجهود التي تبذلها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في إمارة عجمان لدعم الرياضات التي يشرف عليها اتحاد بناء الأجسام، مثمنا تنظيم كأس آسيا لمصارعة الذراعين في إمارة عجمان، خصوصاً وأن الإمارة أثبتت قدرتها الفائقة على استضافة بطولات رياضية نوعية تجذب أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأكد آسين هارجيتودوروف، رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، أن إمارة عجمان أصبحت وجهة مفضلة للفعاليات الرياضية العالمية، وأنه "يتطلع إلى تقديم بطولة عالية المستوى من خلال فرصة لقاء لاعبين من دول مختلفة في منافسات قوية، مثمنا دعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام وحرصها على إنجاح هذه البطولة، والعمل على توسيع انتشارها عالمياً.