الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التجارب الحرة تقص شريط جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1

التجارب الحرة تقص شريط جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1
4 ديسمبر 2025 16:37
  •  


مصطفى الديب (أبوظبي)


تنطلق غداً الجمعة فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 على المضمار في حلبة مرسى ياس، ويترقب عشاق سباقات السرعة ضربة البداية في الجولة الأخيرة من بطولة العالم، وتدشن التجارب الحرة الأولى والثانية، الجمعة، فعاليات الجولة الأخيرة لبطولة العالم، ويرتفع هدير محركات الفورمولا-1 من جديد على مسار حلبة ياس التي تحتضن السباق للعام السابع عشر على التوالي محققة نجاحات باهرة في عالم السيارات الأسرع منذ السباق الأول عام 2009، إذ كانت واحدة من أبرز حلبات السباق ومسرحاً لظهور الأبطال وحسم اللقب في أكثر من موسم.
وتنطلق التجارب الحرة الأولى عند الساعة الواحدة والنصف وتستمر حتى الثانية والنصف، ويسعى خلالها السائقون والفرق إلى تجربة أدائهم على مسار الحلبة والتطلع لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وتحسين المراكز لبعض السائقين والفرق في ختام الموسم.
وتبدأ التجارب الحرة الثانية عند الخامسة مساء الغد وتستمر لمدة ساعة، أما جولة التأهيل الرسمية فتقام، السبت، وهي التي تحدد مراكز السائقين على خط انطلاق السباق يوم الأحد، إذ يسعى كل سائق لتحقيق أسرع زمن في اللفة الواحدة للانطلاق من المراكز الأولى في السباق.
وتعج حلبة مرسى ياس بالحركة في ظل خوض العديد من المشجعين تجربة لا تنسى خلال جولة منطقة الصيانة كواحدة من الفعاليات الرئيسة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، إذ أتيحت الفرصة أمام المشجعين من مختلف الأعمار لمشاهدة فنيي ومسؤولي فرق الفورمولا-1 في مرآب السيارات والسائقين وهم يقومون بالتحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق الجائزة.
ويتنافس على لقب بطولة العالم للفورمولا- 1 ثلاثة سائقين، حيث يتصدر البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الترتيب برصيد 408 نقاط، بفارق 12 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل وبطل العالم 4 مرات، ويأتي ثالثاً في الصراع الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين ولديه 392 نقطة.

  •  
  •  

 

أخبار ذات صلة
نوريس: لن أطلب من بياستري التخلي عن مركزه في «جائزة أبوظبي»
ساينز: أبوظبي «سباق نوريس» المفضل
الفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
بطولة العالم للفورمولا-1
سباق الفورمولا -1
لاندو نوريس
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©