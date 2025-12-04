التجارب الحرة تقص شريط جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1



مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق غداً الجمعة فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 على المضمار في حلبة مرسى ياس، ويترقب عشاق سباقات السرعة ضربة البداية في الجولة الأخيرة من بطولة العالم، وتدشن التجارب الحرة الأولى والثانية، الجمعة، فعاليات الجولة الأخيرة لبطولة العالم، ويرتفع هدير محركات الفورمولا-1 من جديد على مسار حلبة ياس التي تحتضن السباق للعام السابع عشر على التوالي محققة نجاحات باهرة في عالم السيارات الأسرع منذ السباق الأول عام 2009، إذ كانت واحدة من أبرز حلبات السباق ومسرحاً لظهور الأبطال وحسم اللقب في أكثر من موسم.

وتنطلق التجارب الحرة الأولى عند الساعة الواحدة والنصف وتستمر حتى الثانية والنصف، ويسعى خلالها السائقون والفرق إلى تجربة أدائهم على مسار الحلبة والتطلع لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وتحسين المراكز لبعض السائقين والفرق في ختام الموسم.

وتبدأ التجارب الحرة الثانية عند الخامسة مساء الغد وتستمر لمدة ساعة، أما جولة التأهيل الرسمية فتقام، السبت، وهي التي تحدد مراكز السائقين على خط انطلاق السباق يوم الأحد، إذ يسعى كل سائق لتحقيق أسرع زمن في اللفة الواحدة للانطلاق من المراكز الأولى في السباق.

وتعج حلبة مرسى ياس بالحركة في ظل خوض العديد من المشجعين تجربة لا تنسى خلال جولة منطقة الصيانة كواحدة من الفعاليات الرئيسة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، إذ أتيحت الفرصة أمام المشجعين من مختلف الأعمار لمشاهدة فنيي ومسؤولي فرق الفورمولا-1 في مرآب السيارات والسائقين وهم يقومون بالتحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق الجائزة.

ويتنافس على لقب بطولة العالم للفورمولا- 1 ثلاثة سائقين، حيث يتصدر البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الترتيب برصيد 408 نقاط، بفارق 12 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل وبطل العالم 4 مرات، ويأتي ثالثاً في الصراع الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين ولديه 392 نقطة.